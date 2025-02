Ex-S04-Star erfüllt sich Karriere-Traum – jetzt hat seine große Stunde geschlagen

In der vergangenen Saison war er neben Kenan Karaman die Lebensversicherung des FC Schalke 04. Marius Müller kam im Sommer 2023 zu Königsblau, wurde rasch zur Nummer eins und zum Publikumsliebling bei S04. Ein Jahr später wechselte er in die erste Bundesliga zum VfL Wolfsburg, um dort die Nummer Zwei zu werden.

Bei Schalke 04 war er der unangefochtene Stammkeeper, bei den Wölfen nur der Ersatz für die Nummer Eins Kamil Grabara. Doch durch eine Verletzung des Polen steht der Ex-S04-Star nun im Vordergrund.

Ex-S04-Keeper Müller feiert Profi-Debüt

Es lief die 66. Minute des Spiels Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg, als Grabara mit einbandagiertem Oberschenkel vom Platz humpelte. Schnell war klar, dass es für den 26-Jährigen nicht mehr weitergehen würde. So kam Müller nach vielen Jahren in Liga Zwei und der ersten Liga in der Schweiz zu seinem Bundesliga-Debüt.

Seine Premiere in Frankfurt war nicht ganz erfolgreich, kassierte er doch noch den Ausgleich zum 1:1. Doch in den kommenden Wochen dürfte er sich weiter beweisen dürfen – Grabara wird den Wölfen noch einige Zeit fehlen.

++ Schalke 04: Kurz nach Transferschluss! Fans müssen Star-Traum endgültig begraben ++

Sein ehemaliger Torwarttrainer Gerry Ehrmann verfolgte den ersten Bundesliga-Einsatz von Müller ganz genau. „Ich habe mich natürlich sehr gefreut für Marius und kann ihm dazu nur gratulieren“, so Ehrmann.

Ehrmann traut Müller eine Menge zu

Für Müller ist das zweifelsohne ein riesiger Karrieresprung. Sein Ex-Torwarttrainer traut ihm dies in jedem Fall zu. „Marius bringt einfach schon immer sehr viel mit. Gute Sprungkraft, gute Dynamik, er ist reaktionsschnell und mutig, hat eine gute Strafraumbeherrschung, ist kommunikativ. Er hat alles, was ich von einem Torhüter verlange“, so Ehrmann.

Weitere News:

Müllers erste Bundesliga-Herausforderung von Beginn an ist gleich ein echter Härtetest. Am kommenden Wochenende geht es gegen Bayer Leverkusen, den amtierenden deutschen Meister. Da kann der Ex-S04-Star sich auf allerhöchstem deutschen Niveau beweisen.