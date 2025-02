Schalke 04: Kurz nach Transferschluss! Fans müssen Star-Traum endgültig begraben

In den letzten Tage ging es bei Schalke 04 hoch her. Mit Loris Karius, Pape Meissa Ba und Aymen Barkok haben Ben Manga und Youri Mulder gleich drei Spieler im Winter zu Königsblau gelotst. Dabei stand ein anderer Akteur kurz davor, zu S04 zu wechseln.

Als dieses Gerücht aufkam, flippten die Knappen-Anhänger komplett aus. Oussame Targhalline soll laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Transfer zu Schalke 04 gewesen sein. Dieser hat sich jedoch aus finanziellen Gründen zerschlagen. Auch in (naher) Zukunft wird er wohl kein Schalker.

Schalke 04: Champions League statt Liga zwei

22 Jahre, ein spielstarker „Sechser“ und bereits jetzt Erfahrungen auf dem höchsten Niveau – sein Profil kann sich sehen lassen. Und gerade deswegen waren viele Schalke-Fans voller Vorfreude, dass der marokkanische Nationalspieler beim S04 gehandelt wurde.

Bis zuletzt hatten sie gehofft, Targhalline bald am Berger Feld zu sehen. Doch Königsblau konnte schlichtweg nicht genug Geld aufbringen, um den Transfer stemmen zu können. Bitter! Doch aus S04-Sicht und vor allem für die Anhänger des Pottklubs wird es noch bitterer.

Denn zwei Tage später hat der Marokkaner nun einen neuen Verein gefunden: Targhalline hat am Mittwoch (05. Februar) bei Feyenoord Rotterdam unterschrieben. Dort wird er also nicht nur in der ersten niederländischen Liga, sondern auch in der Königsklasse auflaufen.

Ablösefreier Wechsel vom Tisch

Sein Vertrag bei Le Havre wäre im Sommer wohl ausgelaufen. Daher wäre er nach der Saison ablösefrei zu haben gewesen. Viele S04-Fans hofften, dass man im Sommer einen zweiten Versuch wagen würde. Dieses Szenario ist nun jedoch vom Tisch. Targhalline hat in Rotterdam einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und wird die kommenden Jahre also in der niederländischen Hafenstadt verbringen.

Targhalline und S04 – das war ein kurzer Flirt, der nicht erfolgreich war. Allerdings werden sich die S04-Fans auf andere spannende Spieler im Sommer freuen dürfen. Schließlich hat Kaderplaner Manga bewiesen, dass sein Netzwerk für den ein oder anderen Coup sorgen kann.