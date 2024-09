Münster – Schalke: Fans völlig baff! Große Überraschungen vor Anpfiff

Die sportliche Wende soll endlich her! Der FC Schalke 04 will endlich wieder einen Sieg in der 2. Bundesliga einfahren. Die Möglichkeit ergibt sich dafür bei Aufsteiger Preußen Münster am 7. Spieltag (28. September, 20.30 Uhr).

Es ist auch das erste Spiel von Interimscoach Jakob Fimpel auf der Trainerbank des FC Schalke. Für die Partie in Münster hat der U23-Coach gleich einige Überraschungen parat. Die Fans schauen genau hin.

Münster – Schalke: Große Überraschungen vor Anpfiff

Spiel eins nach der Freistellung von Karel Geraerts. Schalke 04 gastiert bei Preußen Münster. Eine ganz besondere Partie wird es für Jakob Fimpel, der erstmals in einem Profispiel auf der Trainerbank sitzen wird. Der Interimscoach sorgt dabei auch gleich für zwei große Überraschungen.

Als die Start-Aufstellung der Königsblauen verkündet wird, können die Anhänger ihren Augen nicht trauen. Die beiden Top-Talente Taylan Bulut und Max Grüger dürfe von Beginn an ran. Fimpel geht also damit ein großes Risiko ein und lässt die beiden Youngsters direkt starten.

Während Bulut bereits im Pokal gegen Aalen (2:0) 90 Minuten ran durfte, feiert Grüger sein Profidebüt für die Knappen. Und das in so einem wichtigen Spiel gegen Aufsteiger Münster.

Bulut und Grüger in der Startelf

Ansonsten hat Fimpel keine weiteren Überraschungen vorgenommen. Im Tor steht wie bereits bekannt Justin Heekeren. Die Abwehr werden neben Bulut noch Tomas Kalas und Derry John Murkin bilden. Im Mittelfeld starten neben Grüger noch Mehmet Aydin, Ron Schallenberg und Tobias Mohr. Amin Younes, Mousa Sylla und Kenan Karaman sollen in der Offensive für Tore sorgen.

Auf der Bank gibt es aber auch noch einige überraschende Gesichter. U23-Kapitän Tim Albutat steht erstmals in einem Profispiel im Kader. Außerdem feiert auch Lino Tempelmann sein Kader-Debüt in dieser Saison, nachdem er mehrere Wochen verletzt gefehlt hatte.

Viele Augen werden allerdings erstmal auf Grüger und Bulut gerichtet sein. Wie werden sich die beiden Youngsters präsentieren? Konnte Fimpel die Mannschaft in dieser Woche gut auf die Partie vorbereiten?