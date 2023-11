Nürnberg – Schalke: Fans entsetzt – DAS trübt die Freude über den späten Sieg

Wenn Nürnberg und Schalke aufeinandertreffen, dann wird es fast immer zu einer großen Fanparty. Die Fan-Freundschaft der beiden Traditionsvereine ist mittlerweile sehr populär geworden. Schon vor Spielbeginn gab es hier eine sensationelle Choreographie der beiden Fanszenen.

Auch das Spiel zwischen Nürnberg und Schalke hatte ordentlich viel zu bieten. In einer aufregenden und ausgeglichen Partie traf S04 spät zum 2:1 und holte sich drei wichtige Punkte. Die Freude wird aber durch einen möglichen Ausfall wohl getrübt.

Nürnberg – Schalke: Karaman verletzt raus

In einer schwachen Schalker Mannschaft gehört Kenan Karaman noch zu den besten Spielern in der Offensive. Nur sechs Spiele konnte der Türke in dieser Saison absolvieren, der Stürmer fiel mehrere Wochen aus. Dennoch erzielte er zwei Tore, bereitete vier weitere Treffer vor. Dazu zählt auch seine Vorlage zum 1:0 des FC Schalke durch Dominick Drexler beim Auswärtsspiel in Nürnberg am Samstag.

Nach dem Seitenwechsel, als die Nürnberger schon zum 1:1-Ausgleich getroffen hatten, gab es plötzlich Aufregung um Karaman. Der Offensivspieler deutete an, dass es bei ihm nicht mehr weitergeht und fasste sich dabei in die Rippengegend. Zuvor bekam er bei einem Zweikampf mit einem Gegenspieler einen Schlag in den Bereich und wurde lange behandelt.

In der 64. Minute ging es für Karaman nicht mehr weiter, Topp ersetzte den türkischen Nationalspieler. Die S04-Fans im Stadion und vor dem Fernseher konnten es nicht fassen. Droht jetzt der nächste bittere Ausfall bei den Königsblauen?

Nächster Ausfall bei S04?

Die meisten Angriffe in der Partie gingen nur über Karaman, weshalb die Auswechslung eine deutliche Schwächung war. Nach vorne ging für Schalke nichts mehr, Nürnberg drückte auf das 2:1, doch der fiel dann auf der anderen Seite. Kurz vor dem Ende erzielte Danny Latza per Kopf zum Siegtreffer für die Gelsenkirchener. Es sind drei wichtige Punkte für die Knappen nach dem katastrophalen Saisonstart.

Bei den Fans geht der Blick allerdings in Richtung Karaman. Die Sorge ist groß, dass er wieder lange ausfällt. „Das sieht bei Karaman nicht gut aus. Bitte lass es kein langer Ausfall sein“, „Ich fass es nicht. Erst der Ausgleich und dann die Karaman-Verletzung“ und „Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das halte ich nicht mehr aus“, heißt es in den sozialen Medien.

Noch gibt es keine Infos über eine mögliche Verletzung. Es wird sich aber sicherlich in den kommenden Tagen dann zeigen, ob Karaman ausfällt oder nicht.