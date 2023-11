Nürnberg – Schalke: Mega-Choreo sorgt für Gänsehaut! DIESES Detail beeindruckt die Fans besonders

Es ist einer der intensivsten Fan-Freundschaften des deutschen Fußball. Seit vielen Jahrzehnten verbindet die Fans des FC Nürnberg und des FC Schalke 04 eine tiefe Verbundenheit. Für die Anhänger der beiden Klub ist das direkte Duell stets ein Highlight in der Saison.

In der Vergangenheit sorgten beide Fanlager für große Aktionen im Zeichen der Freundschaft. 2018 beeindruckten Nürnberg und Schalke mit einer Choreographie über das gesamte Stadion. Damals in Gelsenkirchen – heute folgte ein weiterer Höhepunkt in Nürnberg. Dabei sorgte besonders ein Detail für große Bewunderung.

Nürnberg – Schalke: Freundschafts-Choreo sorgt für besonderen Fan-Moment

Für beide Fanlager ist es Tradition, mit großer Anzahl zu den Freunden nach Nürnberg oder nach Gelsenkirchen zu reisen. Auch, um für besondere Fan-Momente zu sorgen und Fußball-Deutsch zu beeindrucken.

Das haben FCN und S04 mit der Choreographie vor dem Duell durchaus geschafft. Schon vor dem Spiel betonten die beiden Fanszenen, dass sich die Zuschauer rechtzeitig auf ihre Plätze begeben sollen, damit die Choreo auch vollends funktioniert.

Die Tribüne des Max-Morlock-Stadions zierte ein großen Fanschal, der an den Seiten jeweils das Logo der beiden Fußballklubs zeigte. In der Mitte hieß es groß: „Ein Bündnis für die Ewigkeit – Rot-Schwarze Schlachtenbummler und Kumpel und Malocher“. Selbstverständlich eine Anspielung auf beide Seiten.

Lange Vorbereitung für Mega-Anblick

Doch nicht nur der Anblick selbst sorgte für Begeisterung bei den Fans. Auch der Aufwand, den beide Fanlager der Choreo widmeten, beeindruckte. Laut „Sky“ sollen die FCN- und S04-Ultras seit 16 Uhr am Vortag an der Realisierung der Aktion im Stadion gearbeitet haben. Die Vorbereitung der Choreografie soll sich sogar über die gesamte Nacht erstreckt haben. Insgesamt haben die Fanlager wohl über Monate an der Choreo gearbeitet.

In den sozialen Netzwerken wurde die beiden Fanlager dafür mächtig abgefeiert. „Das ist einfach geil, das beschreibt die Freundschaft perfekt“, schreibt ein FCN-Fan. Ein S04-Anhänger sieht das ähnlich:“ Das ist besonders, großen Dank an beide Ultra-Gruppierungen für diesen besonderen Anblick!“