Fans flehen Max Meyer an – Ex-Schalke-Star vor großer Entscheidung

Er verließ den FC Schalke 04, um eine Weltkarriere zu starten. Stattdessen begann für Max Meyer eine verzweifelte Suche nach dem sportlichen Glück. Nun hat er es endlich gefunden. Gibt er es wieder auf?

Das einstige Schalke-Supertalent steht vor einer wegweisenden Entscheidung. Mit 28 Jahren muss er jetzt wählen: Bleibt er in Luzern, wo er endlich geschätzt wird – oder setzt er es wieder aufs Spiel und nutzt die letzte Chance auf einen großen Vertrag?

Max Meyer: Ex-Schalker vor Karriere-Entscheidung

Diese Entscheidung wird die restliche Karriere von Max Meyer maßgeblich beeinflussen. Beim FC Luzern liegt ihm ein neuer Vertrag vor. Um zu verlängern, muss er nur unterschreiben. Doch die Verlockung, noch einmal den großen Sprung in eine Top-Liga zu wagen, ist groß.

Mit dem unschönen Abschied von Schalke 04 begann für den Oberhausener eine lange und verzweifelte Suche. Crystal Palace, 1. FC Köln, FC Midtjylland, Fenerbahce Istanbul – nirgendwo konnte er Fuß fassen. Nach vier Jahren Karriere-Knick war es der Wechsel zum FC Luzern, der die Wende brachte.

Ex-S04-Star liegt unterschriftsreifer Vertrag vor

Endlich fand er sein Glück, wurde wieder wertgeschätzt, konnte sein unbestrittenes Talent auf dem Platz zeigen, ist wieder Leistungsträger. Nun endet sein Vertrag in der Schweiz. Zu gerne würde der FCL verlängern, hat ihm ein Angebot vorgelegt. Doch der wiedererstarkte Max Meyer hat auch das Interesse größerer Klubs geweckt. Eine Top-Liga ruft, auch eine Rückkehr in die Bundesliga ist möglich.

„Ich will mir bewusst Zeit lassen, denn es ist eine große Entscheidung“, sagte er jüngst der „Luzerner Zeitung“. Was er meint: Mit 28 Jahren ist Meyer im Fußball-Alter, in dem die meisten den letzten großen Vertrag unterschreiben. Setzt er das gefundene Glück wieder aufs Spiel, um noch einmal ganz oben anzugreifen?

Geht es nach den Fans des FC Luzern, soll er unbedingt bleiben. Unter jedem Social-Media-Post flehen sie ihn an, in der Schweiz zu verlängern. In den kommenden Wochen will der Ex-S04-Star die große Entscheidung fällen.