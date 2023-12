Ex-Schalke-Star Max Meyer will zurück in die Bundesliga – ablösefreier Wechsel im Sommer?

Der ehemalige Schalke 04-Spieler Max Meyer könnte im Sommer ablösefrei in die Bundesliga zurückkehren. Nach erfolgreicher Zeit beim FC Luzern denkt der 28-Jährige über einen Wechsel nach.

Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet, dass Meyer eine Vertragsverlängerung beim FC Luzern zwar in Betracht zieht, jedoch den Traum einer Bundesliga-Rückkehr hegt. Mit sechs Toren und drei Assists in 23 Spielen hat sich Meyer in der Schweizer Liga als Führungsspieler etabliert.

Ex-Schalke-Star Meyer plant Bundesliga-Rückkehr im Sommer

Nach 192 Spielen für Schalke 04 wechselte Max Meyer 2018 zu Crystal Palace und spielt nun beim FC Luzern. Trotz des Interesses des Schweizer Clubs, den auslaufenden Vertrag zu verlängern, strebt Meyer eine Rückkehr in die Bundesliga an.

Nach Informationen von Sky sollen ernsthafte Gespräche über Meyers Zukunft erst 2024 geführt werden. Ein Wechsel im Winter ist demnach „ausgeschlossen“.

Max Meyer, einst als eines der vielversprechendsten Talente Deutschlands gefeiert, durchlief die Jugendakademie von Schalke 04. Sein Wechsel zu Crystal Palace brachte nicht den erwarteten Durchbruch in der Premier League.

Seit seinem Engagement beim FC Luzern erlebt Meyer eine Renaissance, indem er nicht nur als Schlüsselspieler agiert, sondern auch mit beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam macht. Der 28-Jährige absolvierte bislang 54 Spiele, erzielte 18 Tore und 18 Vorlagen. Zwischenzeitlich trug er sogar die Kapitänsbinde.

