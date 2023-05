Mainz – Schalke: Fans rasten aus – S04-Anhänger machen es schon wieder

Wichtige Punkte standen beim Mainz gegen Schalke auf dem Programm. Während die Knappen um den Verbleib in der Bundesliga zittern, hoffen die 05er ihrerseits auf die europäischen Ränge. Ganz klar für beide Klubs: Auf dem Weg zum Ziel spielen die Fans eine wichtige Rolle.

Anders als zuletzt sah es so aus, als würde es keine erneute S04-Fan-Invasion geben. Schnell stellte sich bei Mainz – Schalke allerdings heraus, dass dies nicht so ganz zutreffen sollte.

Mainz – Schalke: Halbblaues Stadion

15.000 Fans waren es in Hoffenheim, 8.000 in Berlin – trotz der Tabellensituation kann der FC Schalke 04 auf den Support seiner Fans setzen. In Mainz jedoch schien der Plan nicht aufzugeben. Bereits zu Beginn der Woche vermeldeten die 05er, dass es keinen freien Vorverkauf geben werde, da fast alle Karten im Mitgliederverkauf weggegangen seien.

Mehr als 3.300 S04-Fans (so groß ist das Gästekontingent) hätten es also nicht sein dürfen, die mit ins Stadion kommen. Wie die Zuschauer am Fernseher schnell feststellten, erstrahlten weitaus mehr Plätze in Königsblau, als nur der Gästebereich.

„Liebe an jeden“

Das fiel auch dem DAZN-Kommentator auf, der anmerkte, dass sicherlich mehr als die besagten 3.300 Schalke-Anhänger da seien. Und das war bei Mainz – Schalke auch zu hören. Denn die Knappen machten richtig Alarm und waren deutlich lauter zu hören als die Heimfans.

Ein Umstand, der die Schalker, die zuhause geblieben waren, äußerst glücklich stimmte. „Gefühltes Heimspiel dank der tollen Fans“, kommentiere eine Anhängerin auf Twitter. „Hört sich an wie ein Heimspiel für uns“, befand auch ein anderer.

Und es gab noch viele weitere solcher Kommentare: „Liebe an jeden, der da ist. Ihr seid so laut. Man hört nur euch am TV“, „Wie laut sind Schalker in Mainz? JA!“ oder „Einfach herrlich, die blau-weißen Farben auf den Rängen zu sehen“.

Mainz – Schalke: Bülter macht S04 froh

Die mitgereisten Fans durften im ersten Durchgang dann auch noch einen Treffer der Knappen bejubeln. Marius Bülter erzielte nach doppeltem Übersteiger die 1:0-Pausenführung bei Mainz – Schalke.