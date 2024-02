Magdeburg – Schalke: Diese Szene lässt S04-Fans vor Wut schäumen – „Hab keinen Bock mehr“

Immer wieder hoffen die Fans des FC Schalke 04 nach Siegen auf die Wende, immer wieder werden sie enttäuscht. Nach dem Dreier gegen Wiesbaden folgte bei Magdeburg – Schalke früh der nächste Rückschlag für Königsblau.

17 Minuten war Magdeburg – Schalke alt, als sich die Knappen das erste Gegentor abholten. Noch vor der Pause folgte das 2:0. Der Treffer allerdings trieb allen Fans die Zornesröte ins Gesicht.

Magdeburg – Schalke: Szene lässt S04-Fans kochen

Mit einem schönen Schlenzer von Silas Gnaka geriet der FC Schalke 04 am Samstagabend in der MDCC-Arena früh in Rückstand. Schon bis dahin tat sich der S04 schwer. Mit dem Gegentor riss der Faden endgültig. Wie schon im Hinspiel hatten die spielstarken Magdeburger die Knappen voll im Griff.

++ Magdeburg – Schalke: Geraerts tut es wirklich – knallharte Entscheidung vom S04-Trainer ++

Das 2:0 nach gut einer halben Stunde war deshalb nicht unverdient. Das Zustandekommen aber sorgte für heftige Diskussionen. Bei einem Laufduell im Strafraum erwischte Cedric Brunner Tatsuya Ito leicht mit der Hand im Gesicht. Zu wenig für einen Elfmeter – dachten sich die Fans und Zuschauer und offenbar auch Schiedsrichter Christian Dingert. Doch dann schaltete sich der Videoschiedsrichter ein.

„Im Leben kein Elfer!“

Auf Zuruf von VAR Johann Pfeifer ging Dingert raus zum Monitor, schaute sich die Szene noch einmal an und revidierte seine Entscheidung. Obwohl auch die Bilder belegten, dass Brunner Ito die Hand eher leicht auf die Schulter legte und der Japaner extrem schnell zu Boden ging, reichte dem Schiedsrichter von Magdeburg – Schalke das für einen Elfmeter.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Die Fans verstanden die Welt nicht mehr und schäumten vor Wut:

„Im Leben kein Elfer!“

„Krank, dass er den gibt und dass der VAR überhaupt eingreift.“

„Ich hab echt keinen Bock mehr, man…“

„Schiri genauso scheiße wie unser Spiel!“

„Wir spielen nicht nur kacke, wir werden auch von vorne bis hinten verarscht.“

Mehr News:

Alle Proteste halfen nichts. Mohammed El Hankouri verlud Marius Müller und netzte eiskalt ein. Und es kam noch dicker für Königsblau. Magdeburg – Schalke war noch nicht in der Pause, da hagelte es den dritten und vorentscheidenden Gegentreffer durch Tatsuya Ito.