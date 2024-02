Magdeburg – Schalke: Geraerts tut es wirklich – knallharte Entscheidung vom S04-Trainer

Es hatte sich angekündigt – nun ist es Gewissheit. Karel Geraerts hat für das Topspiel Magdeburg – Schalke erneut eine knallharte Entscheidung getroffen.

Dominick Drexler ist auch für Magdeburg – Schalke aus dem Kader geflogen. Der Star, der erst vor wenigen Monaten seinen Vertrag verlängerte, ist beim FC Schalke 04 inzwischen völlig außen vor.

Magdeburg – Schalke: Dominick Drexler wieder nicht dabei

„Dominick ist ein sehr guter Fußballer, der das Spiel versteht und Verantwortung übernimmt.“ Diese Worte von Karel Gerarets sind nicht einmal ein halbes Jahr alt. Gesagt hatte der S04-Trainer sie bei der freudigen Verkündung der Vertragsverlängerung von Dominick Drexler. Heute könnte die Stimmungslage kaum anders sein.

Drexler scheint bei Geraerts keine Rolle mehr zu spielen. Fünf Monate, nachdem er seinen Vertrag bis 2025 verlängert hatte, ist der Mittelfeldmann völlig außen vor. 33 Minuten hat er seit seiner Verlängerung gespielt. Im neuen Jahr noch keine einzige. Beim Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden (1:0) schaffte er es nicht einmal in den Spieltagskader. Nun folgt der nächste brutale Tiefschlag.

Schalke: Drexler bei Geraerts völlig außen vor

Auch für Magdeburg – Schalke ließ Karel Geraerts den 33-Jährigen zuhause. Das hatte sich angedeutet. „Er gibt mir nicht das, was ich will“, hatte er vor Wiesbaden gesagt. Vor dem Auswärtsspiel in Sachsen-Anhalt erklärte er nun: „Ich habe den gleichen Dominick wie zuvor gesehen. Also… okay.“

Viele hatten deshalb schon geahnt, was folgt. Die Frage, wie sich die Situation seit dem neuen Vertrag so radikal verändern konnte, wird den FC Schalke 04 wohl noch eine Weile beschäftigen. In Magdeburg erwischte es aber nicht nur ihn. Auch Ex-Kapitän Danny Latza, Ibrahima Cissé und Leo Greiml schafften es nicht in den Kader.

