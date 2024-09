Karlsruhe – Schalke: Geraerts unter Druck! Alle schauen auf diese Entscheidung

Über Schalke sind wieder dunkle Wolken aufgezogen. Der Fehlstart und der öffentliche Zwist zwischen Karel Geraerts und Ben Manga sorgen für miese Stimmung. Bei Karlsruhe – Schalke muss ein Sieg her, sonst droht die Lage weiter zu eskalieren.

Dabei schauen alle dem Trainer genau auf die Finger. Besonders eine Personal-Entscheidung wird bei Karlsruhe – Schalke ganz genau beäugt: Knickt er im Streit mit seinem Kaderplaner ein und stellt Felipe Sanchez auf?

Karlsruhe – Schalke: Was macht Geraerts mit Felipe Sanchez?

Der junge Argentinier war ein Kernpunkt der Auseinandersetzung. Trotz der neuen Optionen Sanchez und Martin Wasinski hatte Geraerts zuletzt immer den fehleranfälligen Ibrahima Cissé und den gelernten Mittelfeldspieler Ron Schallenberg in die Innenverteidigung gestellt. Mit mäßigem Erfolg: Das Duo war an den acht Gegentoren in den letzten drei Partien und der damit verbundenen Sieglos-Serie mitschuld. Manga äußerte öffentlich sein Unverständnis über diese Entscheidungen und brach damit den Streit vom Zaun (hier mehr).

Geaerts schoss zurück, es schaukelte sich hoch. Nun ist der Moment der Wahrheit gekommen. Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause muss der S04-Trainer für Karlsruhe – Schalke wieder ein Duo für das Abwehrzentrum nominieren. Seine Wahl wird maßgeblich darüber entscheiden, mit wie viel Ruhe er und der Verein in den folgenden Wochen arbeiten können.

Schalke-Trainer in der Zwickmühle

Stellt er wieder Schallenberg und Cissé auf und das Spiel geht verloren, droht nicht nur der Zoff mit Ben Manga weiterzugehen. Auch die zuletzt schleichend aufkommende Kritik am Trainer könnte schlagartig hochkochen. Setzt er diesmal auf Sanchez und/oder Wasinski, dürfte ihm das als Niederlage ausgelegt und die Frage nach Machtverteilung und Zuständigkeiten aufkommen. Eine Zwickmühle.

Eine Chance, diesem Dilemma einfach aus dem Weg zu gehen, brach Geraerts unter der Woche weg: Eine Rückkehr von Innenverteidiger und Leistungsträger Tomas Kalas hätte die Situation vereinfacht. Doch der Tscheche ist für Karlsruhe – Schalke noch nicht bereit.