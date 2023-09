Julian Draxler: Jetzt also doch! Ex-S04-Star steht vor Wechsel

Nimmt die irre Wechselposse um Julian Draxler endlich in Ende? Sein Transfer in die Wüste schien eigentlich vom Tisch zu sein, doch jetzt folgt die nächste Wendung. Der Ex-S04-Star soll sich entschieden haben.

Nach Informationen von „Sky“ wechselt Julian Draxler nun doch zum Al-Ahli SC. Demnach soll der 29-Jährige für einen Wechsel nach Katar entschieden haben.

Julian Draxler wechselt doch in die Wüste

Draxlers Berater Roger Wittmann erklärte Ende August noch: „Julian hat ein Angebot aus Middle East (Mittlerer Osten, d. Red.), das ist sehr großrahmig. Er hat aber im Moment auch ein familiäres Thema zu bewältigen. Daher weiß ich es nicht, ob er es jetzt macht. Wenn ein Spieler heute dorthin gehen kann, sollte er es machen. Ich würde es jedem Spieler empfehlen. Es ist etwas völlig anderes als China oder Russland.“

Vor wenigen Tagen berichtet „Sky“ zunächst noch, dass Draxler ein Angebot von Al-Ahli SC abgelehnt habe. Nun die Wende! Der Pay-TV-Sender meldet, dass sich der 29-Jährige dem katarischen Erstligisten anschließt.

Draxler für zwei Jahre nach Katar

Demnach soll Draxler bei Al-Ahli SC einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Die Ablösesumme liege dem Bericht bei rund 20 Millionen Euro. Der Medizincheck stehe am Wochenende an. Das Transferfenster in Katar schließt am Montag (18. September).

Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2024. Beim Klub aus der französischen Hauptstadt spielte er nach seiner Rückkehr aus Benfica Lissabon keine Rolle mehr, wurde in die „Trainingsgruppe 2“ versetzt. Jetzt setzt er seine Karriere in Katar fort.

Draxlers stammt aus der Jugend des FC Schalke 04. 2015 verließ er den Klub in Richtung Wolfsburg und wechselte 2017 nach Frankreich zu Paris Saint-Germain. Die Schalke-Fans hätten Draxler gerne wieder auf Schalke gesehen…