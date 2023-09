Julian Draxler: Heim-EM endgültig abgehakt? Ex-Schalke-Star vor Wechsel

Um Julian Draxler ist es ziemlich ruhig geworden. Der frühere Schalke-Star steckt im Karrieretief fest. Bei Paris Saint-Germain spielt er keine Rolle mehr, stand in dieser Saison nicht einmal mehr im Kader. Ein Wechsel innerhalb Europas kam nicht zustande.

Das große Ziel, die Heim-EM, rückt für Julian Draxler damit in weite Ferne. Jetzt soll der Ex-Schalke-Star doch noch vor einem Wechsel stehen – allerdings dürfte das seine Chancen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft nicht wirklich steigern.

Julian Draxler vor Wechsel in die Wüste

Am 20. März 2022 stand Julian Draxler zuletzt für Paris Saint-Germain in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Eine Zukunft in der französischen Hauptstadt hat der 29-Jährige schon längst nicht mehr. Aber auch seine Leihe zu Benfica Lissabon in der vergangenen Spielzeit brachte nicht den erwünschten Umschwung.

18 Mal stand Draxler für Benfica auf dem Platz, dann warf ihn eine Operation am Knöchel für längere Zeit aus der Bahn. Die Leihe brachte nicht die erhoffte Trendwende und so kehrte er im Sommer zu Paris Saint-Germain zurück.

Viele waren davon ausgegangen, dass Draxler sich einen neuen Klub sucht, doch dazu ist es nicht gekommen – bis jetzt. Laut einem Bericht der „L’Equipe“ steht der 29-Jährige vor einem Wechsel nach Katar. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro. Welcher Wüstenklub den Ex-S04-Star verpflichten möchte, ist allerdings nicht bekannt.

Draxlers Chancen auf Heim-EM verschwindet gering

Klar dürfte dafür sein, dass ein Wechsel nach Katar, die Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM nicht erhöht. Dafür läuft die katarische Liga qualitativ einfach zu schwach. Und: Flicks Blick dürfte sich eher auf die europäischen Ligen richten. Draxler liefe in Katar völlig unter dem Radar.

Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft rückt für den Angreifer immer mehr in weite Ferne, scheint sogar beinahe ausgeschlossen. Das Portemonnaie dürfte ein Wechsel in die Wüste dafür ordentlich füllen.