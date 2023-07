HSV – Schalke: S04-Idol blickt mit Spannung auf Kracher – bei IHM schaut er genau hin

Am Freitag (28. Juli) erlebt der FC Schalke 04 um 20.30 Uhr ein Déjà-vu. Vor rund zwei Jahren befanden sich die Königsblauen in der exakt gleichen Situation: HSV – Schalke zum Saisonauftakt in der 2. Liga.

Vor zwei Jahren misslang der Auftakt und der S04 musste eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Doch mit einem neuen Trainer und einem fast komplett neuen Kader soll auswärts soll dieses Mal der Start besser gelingen. Auch S04-Legende Dietmar „Didi“ Schacht wird das Spiel HSV – Schalke mit Spannung beobachten und bei einem Neuzugang ganz genau hinsehen.

HSV – Schalke wird ein „harter Kampf“

S04-Idol Didi Schacht erwartet einen „harten Kampf“ für seinen Herzensclub gegen den HSV. Mit einem Remis wäre der Ex-S04-Star schon zufrieden. Doch um das Ziel Wiederaufstieg zu erreichen, kann am Ende der Saison jeder Punkt zählen – wie das Team von Trainer Thomas Reis in der 1. Bundesliga schmerzlich erfahren musste. Zwei Zähler fehlten auf den Relegationsplatz.

Nicht zuletzt waren die Patzer von Ex-S04-Keeper Alexander Schwolow für viele Fans das Zünglein an der Waage, wieso der Klassenerhalt scheiterte. Eine Meinung, die auch Didi Schacht gegenüber DER WESTEN vertritt: „Die Schwolow-Verpflichtung war im Nachhinein natürlich ein Fehler. Er hat einfach unglücklich bei uns agiert.“ Doch Schwolow ist weg und der S04 hat sich auf der Torwartposition erneut Verstärkung geholt.

S04-Idol Didi Schacht beobachtet Müller ganz genau

„Ich glaube bei Marius Müller haben die Scouts dieses Mal auch alle Ohren und Augen offengehalten, sodass wir nicht nochmal so einen Torwart wie Schwolow geholt haben, sondern einen Keeper mit Qualität“, so die Einschätzung des ehemaligen Profi-Kickers Schacht. Und diese Qualität darf er früher unter Beweis stellen als gedacht. Denn Stammkeeper Fährmann fällt erneut verletzt aus. Ein Muskelfaserriss macht einen Einsatz im Spiel HSV – Schalke unmöglich. „Jetzt ist Ralf leider angeschlagen und wir müssen Müller unser Vertrauen schenken. Ich hoffe, dass er die Erwartungen erfüllt“, bleibt Schacht positiv.

Müller ist mit seinen 30 Jahren ein erfahrener Schlussmann und kann immerhin behaupten, dass er mal deutscher U-Nationalspieler war. Beim FC Luzern sicherte er sich zuletzt seit 2019 den Stammplatz auf der Torhüter-Position. Stellt sich die Frage, ob er mit einer guten Leistung vielleicht sogar Ralf Fährmann gefährden könnte. „Müller, der Trainer und auch der Verein wissen um seine Qualitäten. Was er daraus macht, liegt natürlich an ihm. Aber ich glaube schon, dass Fährmann die absolute Nummer 1 ist und wenn er fit ist, dann wird er auch spielen. Es ist aber wichtig einen guten Torwart in der Hinterhand zu haben, denn eine Verletzung kann immer passieren“, betont Didi Schacht.