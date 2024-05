S04-Profis winkt neuer Vertrag – geht jetzt alles ganz schnell?

Die Katastrophen-Saison ist vorbei und die ersten Personalentscheidungen sind bereits getroffen. Mit Ben Manga ist der neue Chef-Kaderplaner gekommen und mit Anton Donkor hat der S04 den ersten Neuzugang für die nächste Saison vorgestellt. In den kommenden Tagen und Wochen dürften noch einige wegweisende Entscheidungen getroffen werden.

Eine Sache, die die S04-Fans mit am meisten beschäftigt, ist die Zukunft von Kenan Karaman und Marius Müller. Beide Akteure entwickelten sich zu absoluten Leistungsträgern und Führungsspielern. Jetzt möchten die Bosse des FC Schalke 04 Klarheit bei beiden Personalien schaffen.

Dicke Gehaltserhöhung für S04-Stars?

Karaman und Müller waren die beiden Lebensversicherungen des Pottklubs in dieser Saison. Karaman lieferte Torbeteiligungen am laufenden Band und Müller war der starke Rückhalt, den man auf Schalke seit Jahren sucht. Ohne die beiden stünde es um Königsblau mit großer Sicherheit noch deutlich schlechter.

Das wissen auch die S04-Bosse, die beide Akteure langfristig halten wollen. Sowohl Karaman als auch Müller winkt laut der „Bild“ ein neuer Vertrag – inklusive dicker Gehaltserhöhung.

Das gilt besonders für Müller, der im Sommer für eine überschaubare „Nummer-2-Gage“ unterschrieb. Durch die Abgänge der Großverdiener Danny Latza und Simon Terodde gibt es etwas Spielraum im Budget – diesen möchte man nun nutzen, um Karaman und Müller zu halten.

Karaman und Müller heiß begehrt

Denn der Keeper und der Angreifer sind bereits jetzt heftig umworben. An Müller soll der VfL Wolfsburg stark interessiert sein, Karaman hat vor allem in der italienischen Serie A großes Interesse geweckt. Derzeit ist die Zukunft der beiden S04-Akteure noch offen. Die Fans hoffen natürlich auf einen Verbleib der beiden Publikumslieblinge.

Müller und Karaman gelten neben ihrem Status auf dem Platz auch als absolute Säulen in der Kabine. Da in diesem Sommer einige (erfahrene) Führungsspieler Königsblau verlassen werden, wäre eine Verlängerung mit Müller und Karaman umso wichtiger. Gleichzeitig wäre der Schritt ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz.