Hertha – Schalke: Fans können nicht glauben, was sie sehen – „Absolut gottlos“

Es gibt diese Tage, an denen man wohl besser ganz einfach im Bett geblieben wäre. Einen solchen Tag erwischte ein Spieler in der Partie zwischen Hertha BSC und Schalke 04 (1:2).

Wir schreiben die 40. Minute: Der FC Schalke führt in Berlin verdient mit 1:0. Die Hertha ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich im Spiel angekommen. Doch dann gibt’s die erste Chance für die Hausherren – und was für eine!

Schalke in Berlin mit viel Glück

Nach einer Flanke von Fabian Reese kommt Deyovaisio Zeefuik am zweiten Pfosten völlig frei zum Kopfball. Aus fünf Metern bringt der Hertha-Spieler das Kunststück fertig und setzt den Ball neben das Tor.

Das hätte das 1:1 sein müssen. Zeefuik trifft jedoch das Tor nicht. Foto: imago/Matthias Koch

In der zweiten Halbzeit kommt Hertha BSC immer besser ins Spiel. Beim Stand von 2:1 für Schalke gibt es dann die nächste Mega-Chance für die Berliner – quasi eine Kopie der Chance aus der 40. Minute.

In der 69. Minute hatte Zeefuik dann erneut die große Chance – und ließ sie erneut kläglich liegen. Foto: imago/Jan Huebner

Nach einer Hereingabe von der rechten Seite steht Zeefuik am zweiten Pfosten wenige Meter vor dem Tor erneut ganz allein. Und erneut köpft er den Ball neben den Kasten. Was für ein gewaltiges Doppel-Glück der Schalker!

Fans von Hertha und Schalke diskutieren

Die Fans von Hertha BSC und Schalke 04 diskutierten anschließend über die beiden Szenen und machten deutlich, dass sie kaum glauben konnten, was sie da sahen. Wir haben einige Reaktionen bei X gesammelt: