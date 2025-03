FC Schalke 04: Trainingsschock beim S04 – das sieht nicht gut aus!

Der FC Schalke 04 geht mit einem wohl eher schlechten Gefühl in die Länderspielpause. Das 1:2 gegen Hannover 96 dürfte noch an den S04-Profis nagen, schließlich gab man den sicher geglaubten Sieg erst kurz vor Schluss aus der Hand.

Die gute Nachricht: Ganze zwei Wochen haben die Mannen von Kees van Wonderen jetzt Zeit, die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gegen 96 zu ziehen. Doch gleich zu Beginn gab es beim FC Schalke 04 eine große Schrecksekunde!

FC Schalke 04: Younes im Training verletzt?

Amin Younes verfolgen in dieser Saison immer mal wieder kleinere Verletzungspausen. Der frühere Nationalspieler verpasste für Königsblau bereits neun Pflichtspiele, konnte sich so noch nicht in einen echten Rhythmus spielen. Zuletzt war der 31-Jährige allerdings wieder einsatzbereit, konnte während dessen aber noch nicht sein zweifelsfrei vorhandenes Potenzial zeigen.

Am Dienstag (17. März) gab es dann allerdings erneut schlechte Nachrichten rund um Younes. Denn der Offensivgestalter griff sich mitten im Training auf einmal an den Oberschenkel, musste die Einheit in Folge sogar abbrechen. Eine Gegnereinwirkung hatte es zuvor nicht gegeben. Eine muskuläre Geschichte also?

Ausfall gegen Groningen droht

Sicher ist das nicht, denn Königsblau ließ bis dato noch keine näheren Informationen durchsickern. Ein Ausfall für das Testspiel gegen den FC Groningen am Mittwochabend (18. März) ist jedoch keineswegs unwahrscheinlich. Gut möglich, dass van Wonderen in dieser Causa auf Nummer sicher geht.

Dennoch: Ein Ausfall des ehemaligen Frankfurters würde S04 sicher wehtun. Immerhin hat Schalke in der Offensive nach der Trainingsrückkehr von Moussa Sylla und Emil Hojlund aber wohl keinen personellen Engpass zu befürchten.