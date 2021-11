FC Schalke 04: Riesenknall vor Topspiel – Ermittlungen gegen Werder-Trainer Markus Anfang

Hammer vor dem Topspiel des FC Schalke 04! Gegner Werder Bremen ist kurz vor der Partie (Samstag, 20.30 Uhr) von Ermittlungen gegen Trainer Markus Anfang überrascht worden.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Anfang soll ein gefälschtes Impfzertifikat genutzt haben. Vor Werder Bremen – FC Schalke 04 haben sich Verein und Trainer dazu geäußert.

FC Schalke 04: Werder-Trainer vor Topspiel im Fokus der Ermittler

Am Donnerstagabend, so erklärt Werder vor dem Duell der Bundesliga-Absteiger in einer Pressemitteilung, sei man über die Ermittlungen informiert worden.

Ist Markus Anfang nicht geimpft und hat seinen Impfausweis gefälscht? Das bestreitet der 47-Jährige, der als Profi auch ein Jahr für Schalke spielte, vehement.

„In einem persönlichen Gespräch mit der Geschäftsführung hat Markus Anfang die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen und nachdrücklich versichert, vollständig geimpft zu sein und ein gefälschtes Impfzertifikat nicht genutzt zu haben“, teilt der Verein mit.

Anfang bestreitet Vorwürfe vehement

Anfang selbst äußert sich sauer: „Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt.“

Doch die Vorwürfe stehen nun im Raum und die Ermittlungen der Behörden laufen. Ob die sogar einen Einfluss auf Werder Bremen – FC Schalke 04 haben? Gerade mit Blick auf das Topspiel dürfte dieses Störgeräusch am Osterdeich alles andere als willkommen sein.