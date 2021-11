FC Schalke 04: Ultras schon wieder weg? DARUM droht die Stimmung nun zu kippen

Erst Ende Oktober kehrten die Ultras des FC Schalke 04 zurück in die Veltins-Arena und sorgten so von der Tribüne aus für tolle Stimmung und starken Support.

Das könnte jetzt womöglich bald wieder vorbei sein. Das Land NRW hat nämlich neue Regelungen für Stadionbesuche bekanntgegeben. Wie reagieren die Schalke-Ultras darauf?

FC Schalke 04: Wie reagieren die Schalker Ultras auf die neuen 2G-Regelungen? Foto: IMAGO / Team 2

FC Schalke 04: Land gibt neue Corona-Regeln bekannt

Die Königsblauen hatte vor Kurzem noch an seine Fans appelliert, sich impfen zu lassen, da man eine 2G-Regel für die Stadien befürchtet. Diese Regelung hat nun ab kommender Woche in Nordrhein-Westfalen bestand. Nur Geimpfte und Genesene sollen in NRW Zugang zu Kinos, Konzerten, Restaurants, Weihnachtsmärkten und Fußballstadien bekommen.

Die Pandemie lässt unsere Gesellschaft und den Fußball nicht los.



Wir appellieren daher an alle Schalkerinnen und Schalker: Lasst euch bitte impfen – für euch, für alle 🤝#S04 | 🔵⚪️ | #COVID19 — FC Schalke 04 (@s04) November 15, 2021

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) begründete die Einführung dieser 2G-Regel „im Freizeitbereich“ am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf mit steigenden Corona-Fallzahlen und der Lage in den Krankenhäusern. Ungeimpfte Erwachsene müssen demnach schon in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen.

>>> FC Schalke 04: Neue Sorgen um Salif Sané! Hat sich der S04-Pechvogel wieder verletzt?

So wird es dann auch beispielsweise bei den Heimspielen des FC Schalke 04, des BVB und des VfL Bochums sein. Bei vielen Anhängern der Vereine hat 2G null Kredit. Besonders bei den Ultras der Klubs. Wie wird die aktive Schalker Fanszene auf die Regelungen reagieren?

Halten sich die Ultras von den Schalke-Spielen fern?

Möglich ist es, dass jetzt die Ultras in nächster Zeit aus Protest oder Solidarität auf die Partien ihrer Vereine verzichten werden – auch wenn sie die Voraussetzungen für den Stadionbesuch erfüllen.

Die aktive Schalker Fanszene kehrte zum Heimspiel gegen Dresden am 23. Oktober zurück. Foto: IMAGO / Team 2

Die Ultras von Dynamo Dresden haben bereits angekündigt, dass sie sich wegen der 2G-Regelung in Sachsen zurückziehen werden. Die aktive Fanszene des FC Schalke 04 kehrte erst am 23. Oktober zum Heimspiel gegen die Dresdner zurück. 54.000 Fans waren beim Zweitliga-Spiel damals erlaubt. Auch gegen den SV Darmstadt sorgten sie für tolle Stimmung in der Veltins-Arena.

--------------------------------------

Weitere Nachrichten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Neuzugang enttäuscht – „Anders eingeschätzt“

FC Schalke 04 oder Werder Bremen? Di Santo gibt eindeutige Antwort

FC Schalke 04: So etwas gab es für den Klub noch nie! S04 feiert historischen Erfolg

-------------------------------------

Womöglich folgt sogar noch eine Stellungnahme der Ultras zu einem möglichen Rückzieher. Das kommende Auswärtsspiel der Königsblauen bei Werder Bremen wollen hingegen schon jetzt viele Schalke-Fans boykottieren. Den Grund erfährst du >>> hier.

FC Schalke 04: Fans können es nicht fassen – ER war beim Training der Königsblauen

Kurz vor dem Zweitliga-Kracher gegen Werder Bremen war auf einmal ein weiterer Mann auf dem Trainingsplatz. Um wen es sich handelte und was er dort wollte, liest du hier >>> (oa)

Du bist Schalke-Fan? Dann bist du >>> HIER genau richtig.