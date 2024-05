Beim FC Schalke 04 wohl nicht mehr gewollt – ergreift ein S04-Profi jetzt DIESE Chance?

Ob diese Entscheidung rückblickend die beste für seine Karriere war? Nach nur einer Saison als Spieler des FC Schalke 04 steht Lino Tempelmann vor einem Scherbenhaufen. Der Mittelfeldmann erlebte deutlich mehr Tiefen als Höhen.

+++ Max Meyer zum S04? Jetzt ist es entschieden +++

Nach nur zwölf Monaten dürfte das Abenteuer „Königsblau“ schon wieder enden. Der FC Schalke 04 sortiert radikal aus. Ergreift Tempelmann jetzt die Chance und kehrt zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurück?

FC Schalke 04: Tempelmann aussortiert

Es bebt am Berger Feld – und zwar gewaltig. Aus dem Umfeld der Mannschaft mussten sich einige Größen verabschieden. So traf es beispielsweise Gerald Asamoah und Mike Büskens. Aber auch auf Spielerseite wird es einschneidende Veränderungen geben.

+++ Geraerts-Wende? Bericht aus der Heimat sorgt für Aufsehen +++

Auch Spieler, die noch einen gültigen Vertrag haben, stehen vor der Sommervorbereitung auf der Kippe. Neben Tobias Mohr und Henning Matriciani soll auch Lino Tempelmann dazu gehören. Ihnen habe der FC Schalke 04 laut Medienberichten mitgeteilt, dass sie im Verein keine Zukunft mehr hätten (hier mehr dazu erfahren). Ein Abgang ist damit wohl besiegelt.

Abflug nach nur einem Jahr

Dabei hatte Schalke den 25-Jährigen erst vor der jüngst abgelaufenen Spielzeit geholt. Nachdem er zunächst regelmäßig in der Startelf gestanden hatte, geriet er immer mehr aufs Abstellgleis. Die bittere Bilanz: Nach dem Jahreswechsel machte er nur noch sechs Spiele.

Oft verbrachte er ganze Spiele auf der Bank oder stand sogar gar nicht im Kader. Da bisher vieles darauf hindeutet, dass Karel Geraerts Trainer der Knappen bleibt, dürfte sich Tempelmanns Standing auch nicht mehr verbessern. Es braucht also einen neuen Arbeitgeber.

FC Schalke 04: Bericht über Rückkehr

Und so spekuliert „inFranken“ über eine mögliche Rückkehr Tempelmanns nach Nürnberg. Dorthin war er vor seinem S04-Wechsel bereits zwei Jahre ausgeliehen und brachte seine Karriere damit in Schwung. Über den Wechsel im letzten Sommer sei man in Nürnberg demnach traurig gewesen, da man Tempelmann gerne gehalten hätte.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Spätestens mit seinem Aussortiert-Status könnte eine Rückholaktion ein Thema werden – denn so sind vom FC Schalke 04 auch keine hohen Ablöseforderungen zu erwarten. Ob das Gerücht um Tempelmann an Fahrt aufnimmt, bleibt abzuwarten.