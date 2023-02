FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg: Fans am Rande der Verzweiflung – „Ich werde bescheuert“

Es ist wie eine unsichtbare Blockade, die einfach nicht verschwinden will. Mit aller Macht versuchte der FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg den Torbann zu durchbrechen, doch es wollte einfach nicht gelingen.

Die Anhänger des FC Schalke 04 sind am Rande der Verzweiflung. Der Grund ist wieder einmal der Videoschiedsrichter. Gegen den VfL Wolfsburg kassierte der VAR gleich zwei Treffer der Schalker ein.

FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg: Fans verzweifeln am VAR

Seit einigen Wochen befindet sich der FC Schalke 04 auf dem aufsteigenden Ast. Defensiv steht S04 inzwischen sicher, doch in der Offensive will es einfach nicht klappen. Einen einzigen Treffer erzielte Schalke in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen. Mittlerweile glauben einige Fans schon an höhere Kräfte, das gegnerische Tor ist wie vernagelt.

Auch gegen den VfL Wolfsburg biss sich der FC Schalke 04 wieder einmal die Zähne aus. Als der Ball dann doch mal im gegnerischen Tor landete, verstummte der Jubel nach einigen Minuten wieder. Was war passiert? Nach einer Freistoßflanke von Rodrigo Zalazar kam Alex Kral zum Abschluss und versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz.

Kral-Treffer zählt nicht, Fans verzweifeln

Die Veltins-Arena eskalierte, doch dann meldete sich der VAR. Nach Minuten des Wartens war klar: Der Treffer zählt nicht! Kral hatte wohl minimal im Abseits gestanden, mit dem bloßem Auge war die Abseitsstellung kaum zu erkennen.

Wenige Minuten zuvor hatte Kral schon einen Kopfball hauchzart über den Kasten gesetzt. In dieser Szene hätten die Fans gerne noch einen Elfmeter für Schalke gesehen. Zalazar ging im Strafraum nach Kontakt mit Ridle Baku zu Boden, doch die Pfeife von Schiedsrichter Benjamin Brand blieb stumm. Und auch in der ersten Hälfte bekam Schalke bei einem vermeintlichen Handspiel keinen Elfmeter zugesprochen.

Aber damit nicht genug: In 76. Minute zappelte der Ball wieder im Netz. Frey hatte nach Vorarbeit von Drexler die Kugel in die Maschen gehauen. Drexler stand zuvor aber im Abseits. Auch dieser Treffer wurde vom VAR einkassiert.

Die Fans verzweifelten regelrecht. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Ich werde bescheuert“

„Das kann doch nicht wahr sein“

„Es wäre auch zu schön, um wahr zu sein“

„So eine Scheiße. Abseits“

„Ich habe keine Lust mehr…!“

„Schalke ist echt verflucht…“

Zum dritten Mal in Folge spielte der FC Schalke 0:0. Defensiv stimmte die Leistung wieder, offensiv kreierte S04 viel, aber wurde wieder nicht belohnt. Der Punkte ist zu wenig für Schalke. Es braucht Siege, um den Klassenerhalt noch zu schaffen.