FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg im Live-Ticker: S04 testet – Verein entschuldigt sich

Nach langem Hin und Her steht nun am Samstag (06. Januar) doch ein Testspiel des FC Schalke 04 an. Der Gegner für den ersten Test des Jahres ist der VfL Wolfsburg. Im Estádio Algarve trifft S04 um 16.30 Uhr auf den Bundesligisten.

Im Trainingslager im Albufeira (Portugal) bereitet Trainer Karel Geraerts seine Mannschaft aktuell auf die Rückrunde vor. Teil der Vorbereitung ist auch das Testspiel FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag.

FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg im Live-Ticker

Wie schlägt sich der FC Schalke 04 im Testspiel gegen Bundesligist VfL Wolfsburg? Sieht man die nächsten Fortschritte unter Trainer Karel Geraerts? Und welcher Spieler bietet sich an? Alle Informationen rund um das Testspiel FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg bekommst du bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.30 Uhr: Zum Gegner: Der VfL Wolfsburg steht in der Bundesliga nach 16 Spieltagen auf Rang zehn. Zuletzt lief man seinen Ansprüchen aber oft hinterher, Trainer Niko Kovac stand heftig in der Kritik.

12.47 Uhr: Im Zuge dessen entschuldigte sich der FC Schalke bei seinen Fans: „Der S04 hätte diese Partie ebenso wie das Duell mit dem VfL Wolfsburg, gerade als Information für die mitgereisten Fans, gerne mit mehr Vorlauf verkündet. Aufgrund der späten Entscheidung für das Trainingslager in Albufeira, behördlichen Auflagen in Portugal bei der Austragung von Testspielen sowie den finalen Unterschriften aller Parteien unter einen Testspielvertrag hat sich dieser Prozess jedoch in die Länge gezogen.“

12.31 Uhr: Der FC Schalke 04 plant ein weiteres Trainingsspiel am Dienstag (9. Januar). Informationen zum Gegner, Spielort und Anstoßzeit sollen noch folgen.

11.22 Uhr: Die ersten Aussagen von Wilmots sorgen auch gleich mal für Diskussionen unter den Fans. Hier erfährst du mehr dazu!

10.47 Uhr: In dieser Woche war beim FC Schalke 04 einiges los. Marc Wilmots ist als neuer Sportdirektor vorgestellt worden. Hier die Einzelheiten!

10.24 Uhr: Mit dabei sind außerdem einige Nachwuchskicker: Vitalie Becker und Max Grüger (beide U19) sowie Niklas Castelle, Jimmy Kaparos und Steven van der Sloot (alle U23) dürfen sich im Trainingslager zeigen.

09.49 Uhr: Schon seit Dienstag ist der FC Schalke 04 im Trainingslager in Albufeira. Insgesamt 31 Spieler sind dabei, darunter aber auch verletzte Kicker wie Assan Ouedraogo und Leo Greiml.

09.16 Uhr: Heute um 16.30 Uhr trifft der FC Schalke 04 im Testspiel auf den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Gespielt wird im Estádio Algarve in Faro und Loulé (die Grenze zwischen den beiden Städten läuft mitten durch das Spielfeld).

09.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute steht der FC Schalke 04 zum ersten Mal in diesem Jahr wieder auf dem Platz. Der Gegner im Testspiel heißt VfL Wolfsburg.