FC Schalke 04: DIESE Wilmots-Ansage lässt die Fans zittern

Beim FC Schalke 04 ist seit wenigen Tagen ein neuer Mann an der Macht: Klub-Legende Marc Wilmots ist als neuer Sportdirektor installiert worden. Transfers, Kaderplanung und Co. laufen jetzt über seinen Schreibtisch.

Den Fans brennt da natürlich eine Frage besonders unter den Fingernägeln: Welche Transfers plant Marc Wilmots für den FC Schalke 04? Die erste Aussage zu den Transferplanungen dürfte die S04-Fans deshalb etwas enttäuschen.

FC Schalke 04: Keine Neuzugänge für S04?

Nach der enttäuschenden Hinrunde gingen viele Fans davon aus, dass der FC Schalke 04 im Winter noch einmal nachbessert. Das Transferfenster ist nun seit fast einer Woche geöffnet, eine Neuverpflichtung konnte S04 bislang nicht präsentieren – was allerdings auch daran liegen könnte, dass Wilmots seine Arbeit gerade erst offiziell aufgenommen hat.

In seiner ersten Medienrunde im Trainingslager in Portugal sprach Wilmots nun auch über die Transferplanung: „Wir schauen am Samstag, was finanziell möglich ist“, betont er und meint dann: „Wenn nichts geht, ist das für mich kein Problem. Dann machen wir weiter mit dem Kader, den wir haben. Es könnte sein, dass nichts passiert.“

Gar kein Transfer? Das wäre aus der Sicht vieler Fans ein großer Fehler. Sie sehen zu viele Defizite im Kader, wünschen sich frischen Wind. Eine Rückkehr von Darko Churlinov wäre beispielsweise der Traum vieler S04-Anhänger.

Wilmots hat „schon verschiedene Ideen“

Ob Schalke aber wirklich komplett ohne Transfer durch den Winter geht? Schwer vorzustellen. Zumal Wilmots im Interview mit Sky schließlich sagte: Er habe „schon verschiedene Ideen“. Verraten wollte er diese aber selbstverständlich nicht.

Mit der Wilmots als neuen Sportdirektor hat sich auch die Entscheidungsgewalt bei Schalke verändert. Trainer Karel Geraerts und Technischer Direktor Andre Hechelmann suchen die Spieler zwar mit aus, die Entscheidung trifft letztendlich aber Wilmots.