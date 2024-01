FC Schalke 04 verkündet Paukenschlag offiziell! Hammer-Comeback in trockenen Tüchern

Gerade mal vier Tage ist er im Amt, da sorgt der neue Vorstandsvorsitzende des FC Schalke 04 bereits für einen Paukenschlag. Seit dem 1. Januar führt Matthias Tillmann das S04-Gremium. In seiner Position tütet er nun ein Hammer-Comeback ein.

In den letzten Tagen hatte es sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell. Marc Wilmots kehrt zum FC Schalke 04 zurück. Die Vereins-Legende soll bei den Knappen jetzt einen völlig neuen Ton angeben.

FC Schalke 04: Wilmots wieder da

Als Spieler machte er sich für die Knappen unsterblich. Wilmots trug in insgesamt 178 Spielen das königsblaue Trikot. Zur Legende wurde er als Teil der Eurofighter, die 1997 den UEFA-Cup gewinnen konnten. Jetzt kehrt er als Sportdirektor zurück.

+++ Karel Geraerts macht es offiziell – wegweisende Entscheidung gefallen +++

Diese Entscheidung kündigten die Knappen am Donnerstagmorgen mit einem kurzen Video an. Kurz danach folgte auch die offizielle Mitteilung auf der Website des FC Schalke 04.

„Mit Marc Wilmots konnten wir einen Mann für Schalke gewinnen, der das Fußballgeschäft aus vielen Perspektiven sehr gut kennt und der weiß, wie eine erfolgreiche Kabine funktioniert“, erklärte Vorstandsboss Tillmann.

Umbau der Strukturen

Damit treibt Tillmann seinen angekündigten Umbau der Strukturen auf Schalke fort. Zuletzt schied bereits Peter Knäbel als Vorstand Sport aus. Das Gremium besteht fortan nur noch aus Tillmann und Christina Rühl-Hamers. Nun ist die Direktorenebene dran.

Weitere Nachrichten für dich:

Diese wollte man im Sport deutlich stärken. Bedeutet: Für Wilmots muss der bisherige Sportdirektor Andre Hechelmann weichen. Er übernimmt dafür die neugeschaffene Rolle des Technischen Direktors. Wilmots dagegen erhält mehr Kompetenz.

FC Schalke 04: Das sagt Wilmots

Und wie sieht der neue Mann seine Aufgabe selbst? Er will nah an der Mannschaft und am Trainer-Team sein. Zudem will er Spieler und Mitarbeiter entwickeln. Und worauf man sich auch verlassen kann: Wenn es nicht läuft dürfte der Belgier auch mal ordentlich auf den Tisch hauen.