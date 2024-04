Ex-Schalker im Tal der Tränen – bitteres Schicksal endgültig besiegelt

Schon seit einigen Wochen war klar, dass sich der Abstieg für den SV Darmstadt 98 wohl nicht mehr verhindern lässt. Die Lilien sind im vergangenen Jahr aufgestiegen und waren seit Wochen abgeschlagen. Jetzt ist klar: Die Lilien um die Schalke-Leihgabe Sebastian Polter und Ex-S04-Star Tim Skarke können die Rettung nicht mehr schaffen.

Die Lilien verloren am Sonntagabend (28. April) mit 0:1 gegen Mit-Aufsteiger Heidenheim. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf Platz 16 nun elf Punkte. Da nur noch neun Punkte zu vergeben sind, steht das Schicksal der beiden Ex-Schalker nun fest.

Ex-Schalker Skarke und Polter mit Darmstadt abgestiegen

Die Lilien sind mit dem kleinsten Etat in die Bundesliga-Saison gegangen und taten sich von Beginn an schwer. Zwischenzeitlich blieb man ganze 22 Bundesligapartien am Stück sieglos. Nach 31 Spieltagen kommen die Lilien auf magere drei Saisonsiege – schlicht zu wenig, um auch nächstes Jahr erstklassig zu sein.

Am vergangenen Wochenende hatte das Team von Thorsten Lieberknecht noch einmal Hoffnung geschöpft. Darmstadt gewann mit 2:0 beim 1. FC Köln und beendete die Sieglos-Serie. Doch nur eine Woche später folgte nun die bittere Gewissheit.

Lange Zeit hielt der SVD das 0:0 gegen Heidenheim. Da die Konkurrenz jedoch punkten konnte, hätte auch das Unentschieden nicht mehr geholfen. Dennoch dürfte es enorm schmerzen, dass man den Gegentreffer erst in der letzten regulären Minute schlucken musste.

Polter-Leihe wird zum Reinfall

Für Polter und Skarke ist es der zweite Abstieg in Folge. Im vergangene Jahr stiegen die beiden Offensiv-Akteure mit dem S04 ab. Rund elf Monate später folgte nun der zweite Abstieg. Skarke stand gegen Heidenheim die vollen 90 Minuten auf dem Platz, während Polter erst gar nicht im Kader war.

Der Mittelstürmer wurde im Januar vom SVD ausgeliehen und sollte den Südhessen neue Impulse verliehen. Doch das schaffte er nahezu überhaupt nicht. Lediglich vier Startelf-Einsätze und eine Torbeteiligung sammelte er bisher. Dazu stand er aus Leistungsgründen zuletzt gleich dreimal in Folge nicht im Kader – dieses Leihgeschäft hat sich weder für Polter noch für Darmstadt gelohnt.