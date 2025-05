Ex-Schalke-Star im siebten Himmel! Großer Jubel nach wildem Drama

Fünf Jahre lang spielte er bei Schalke, feierte mit Königsblau große Erfolge und spielte mit dem Revierklub unter anderem in der Champions League. Er entwickelte sich zu einem Führungsspieler, zu einem Publikumsliebling und zum Kapitän.

Benjamin Stambouli ist ein Teil des Schalke-Absturzes, spielte er eine zentrale Rolle in den Jahren 2019 bis 2021. Mittlerweile spielt er wieder in seiner Heimat. Dort gelang ihm gemeinsam mit seinem Team ein Hammer-Erfolg.

Ex-Schalke-Kapitän feiert Drama-Aufstieg

Auf, ab, auf, ab – so oder so ähnlich könnte man die letzten Jahre des FC Metz beschreiben. Der französische Traditionsklub ist eine der klassischen „Fahrstuhlmannschaften“ im europäischen Fußball – mal geht es wieder nach ob, dann folgt oft im ersten Jahr schon wieder der Abstieg.

Und das Auf und Ab geht weiter – dieses Mal wieder in die richtige Richtung! Der FC Metz ist am Donnerstagabend (29. Mai) erneut in die französische Ligue 1 aufgestiegen und wird in der kommenden Saison wieder erstklassig spielen. Es ist der sechste Erstliga-Aufstieg seit 2007!

Mitten drin: Ex-S04-Star Stambouli, der seit September 2024 in Metz spielt. Nach seinem S04-Abgang 2021 wechselte er in die Türkei zu Adana Demirspor, ehe es im Frühjahr 2024 zu Stade Reims ging. Im vergangenen Sommer lief sein Vertrag aus, im September wechselte er dann in die zweite französische Liga zu Metz.

Doppelschlag entscheidet Aufstiegsspiel

Besonders pikant: Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, gegen Stade Reims stiegen Metz und Stambouli auf. Nach einem 1:1 im Hinspiel sah es im Rückspiel lange so aus, als würde der Pokalfinalist in Liga eins bleiben. Doch dann kam Metz zum Ausgleich, schickte das Spiel so in die Verlängerung und traf dort innerhalb von vier Minuten zweimal.

Der Jubel war anschließend groß, Metz ist wieder erstklassig! Ex-S04-Star Stambouli stand sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel über die gesamte Spiellänge auf dem Platz und hatte so einen entscheidenden Anteil am Erfolg. Da sein Vertrag noch bis 2026 läuft, dürfte der ehemalige Knappen-Kapitän im kommenden Jahr also wieder in der höchsten französischen Liga spielen!