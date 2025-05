Formel 1: Wechsel von Max Verstappen? Pikantes Detail kommt ans Licht

Max Verstappen hat in den letzten vier Jahren in der Formel 1 jedes Mal den Weltmeistertitel eingefahren. Auch in diesem Jahr, indem die McLarens davon fahren, ist er der Einzige, der ansatzweise mithalten kann. Für Red Bull ist Verstappen daher unverzichtbar.

Schon lange ist jedoch bekannt: Formel-1-Fahrer Max Verstappen besitzt bei Red Bull eine – oder sogar mehrere – Ausstiegsklauseln. Lange Zeit war unklar, wann diese Klauseln tatsächlich greifen könnten. Doch ein neuer Bericht bringt nun Licht ins Dunkle.

Formel 1: Wird Verstappens Ausstiegsklausel bald hinfällig?

Laut einem Bericht des italienischen Portals „motorsport.com“ könnte sich Verstappens Zukunft noch im Juni klären. Denn entscheidend soll der Ausgang des Großen Preises von Österreich sein. Sollte Verstappen nach diesem Rennen weiterhin in der Top-Vier der Fahrerwertung bleiben, erlischt seine Ausstiegsklausel automatisch.

+++ Formel 1: Bittere Gewissheit in Spanien! Verstappen und Co. sind fassungslos +++

Vor dem Spanien-GP in Barcelona liegt Verstappen auf Platz drei der Fahrerwertung – mit 57 Punkten Vorsprung auf den fünftplatzierten. Sollte Verstappen nach dem Spanien-Rennen weiterhin mindestens 50 Punkte Vorsprung auf Platz fünf haben, könnte er nach dem Österreich-Rennen gar nicht mehr aus der Top-Vier herausfallen. Damit wäre ein Wechsel durch Ausstiegsklausel vom Tisch.

Gerüchte um Verstappen-Wechsel bleiben präsent

Ob zu Aston Martin oder Mercedes – immer wieder wird Max Verstappen mit anderen Rennställen in Verbindung gebracht. Vor allem bei Mercedes könnte ein Wechsel interessant werden, da der Vertrag von George Russell am Saisonende ausläuft. Eine Verlängerung gilt zwar als wahrscheinlich, ist aber noch nicht in trockenen Tüchern.

Hier mehr News für dich:

Helmut Marko, der Berater von Red Bull, hatte die Existenz einer Wechsel-Option im Verstappen-Vertrag bestätigt. Nach dem zweiten Saisonrennen in China sagte er gegenüber „sport.de“: „Nach derzeitigem Stand wird keine Ausstiegsklausel wirksam.“ Allerdings betonte Marko auch, dass Red Bull Verstappen ein konkurrenzfähiges Auto liefern müsse. Sollte dies nicht gelingen, habe Verstappen das Recht, sich nach einem anderen Team in der Formel 1 umzusehen.