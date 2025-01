FC Schalke 04 muss unerfreulichen Schritt gehen – Stadionbesucher merken es sofort

Der FC Schalke 04 muss durchgreifen! Einige Besucher der Veltins-Arena werden es sofort merken. Der Grund für diesen drastischen Schritt ist traurig.

Immer und immer wieder bestimmten zuletzt Fan-Ausschreitungen die Schlagzeilen im deutschen Fußball. So wurde beispielsweise VfL-Bochum-Keeper Patrick Drewes im Spiel gegen den 1. FC Union Berlin von einem Feuerzeug getroffen. Solche Szenen zwingen auch den FC Schalke 04 zum Handeln.

FC Schalke 04: Fanbeauftragter äußerte sich vor Jahren dazu

Damit sich so etwas nicht auch in der Veltins-Arena abspielt, greift Königsblau jetzt durch! Die Sicherheitsvorkehrungen im Stadion wurden in der Winterpause verstärkt. An der Gästekurve wurde ein Fangnetz installiert. Das Netz soll verhindern, dass Gegenstände auf das Spielfeld geschmissen werden.

+++Ex-Schalke-Juwel feiert Traum-Debüt – damit hatte kaum jemand gerechnet+++

Wie „Reviersport“ berichtete, prangerte Schalkes Fanbeauftragter Thomas Kirschner bereits vor Jahren an: „Aktuell scheint das Bierbecherwerfen in der Tat zu einer Art Volkssport geworden zu sein. Dass da schon mal im Torjubel ein Becher verschüttet wird, das kennt man. Aber ich habe selbst erlebt, wie Fotojournalisten fortgesetzt 90 Minuten lang beworfen werden“, sagte Kirschner. „Ich kann mich an eine Begebenheit beim Auswärtsspiel in Heidenheim erinnern, in der ein Fotograf von zwei Heranwachsenden mit einem Bier nach dem anderen übergossen wurde. So etwas geht einfach nicht.“

+++FC Schalke 04: Van Wonderen kennt ihn bereits – ist dieser Stürmer einer für S04?+++

FC Schalke 04: Netze können ein- und ausgehängt werden

Und die Situation hat sich nach wie vor nicht gebessert, wie Schalke in einer Stellungnahme schreibt. „Der Verein hat zur Rückrunde eine Vorrichtung für ein Fangnetz am Gästeblock installiert, weil sich zuletzt Becherwürfe vermehrt haben und wir Beschwerden und auch Verletzte verzeichnen mussten. Das will der Verein zukünftig vermeiden und gleichzeitig das Stadionerlebnis für Gästefans nicht einschränken.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das Netz kann je nach individueller Bewertung der Sicherheitslage rund um das Spiel eingehängt werden.