Ex-Schalke-Juwel feiert Traum-Debüt – damit hatte kaum jemand gerechnet

So kann man die eigene Saison mal herumreißen! Nicht nur dem FC Schalke 04 gelingt aktuell die Trendwende in der 2. Bundesliga. Auch ein ehemaliges Knappen-Juwel, für das es bisher eher düster aussah, darf plötzlich wieder jubeln.

Florian Pick, der von 2013 bis 2016 in Jugendbereich des FC Schalke 04 unter Vertrag stand, wurde nach seinem Wechsel im Sommer zu Nürnberg nicht glücklich. Vor wenigen Tagen ergriff er daher schon wieder die Flucht – um bei seinem neuen Verein gleich ein dickes Ausrufezeichen zu setzen.

Pick wechselt vor Schalke-Duell

Dabei hätte für Pick am Samstag (25. Januar) mit den Nürnbergern das besondere Duell gegen die Knappen angestanden. Allerdings wären seine Chancen auf Einsatzzeiten wohl eher gering gewesen. Nachdem er sich letzten Sommer den Franken angeschlossen hatte, startete er beim Club zunächst auch als Stammspieler.

Doch nach und nach nahm seine Spielzeit ab. Zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember kam er gar nicht mehr zum Einsatz. Pick zog Konsequenzen: Nach der Öffnung des Wintertransferfensters schloss er sich Preußen Münster an. Der Wechsel ging kurz vor dem Spiel zwischen Schalke und Nürnberg endgültig über die Bühne (hier mehr dazu erfahren).

Pick mit Sensations-Debüt

Nach nur wenigen Tagen unter seinen neuen Kollegen spielte Pick dann aber gleich eine große Rolle. Beim Spiel gegen Hannover 96 kam Pick in der zweiten Halbzeit ins Spiel und musste dann erstmal erleben, wie die 96er das 1:2 aus Preußen-Sicht schossen.

Dann aber schlug der Moment des Neuzugangs. Nach einem Konter kam Pick im Hannover-Strafraum zum Abschluss. Seinen zentralen Ball ließ Ron-Robert Zieler nach vorne prallen, sodass Pick im zweiten Versuch zum Ausgleich und Endstand einschieben konnte. Ein wichtiger Punktgewinn für das Kellerkind aus Münster.

Schalke-Duell nicht vom Tisch

Für Pick bleibt die Hoffnung, dass sich seine Situation jetzt dem besseren zuwendet. Ironischerweise traf er auch in seinem ersten Nürnberg-Pflichtspiel, ehe sein persönlicher Club-Absturz begann. Bis zum Tor für Münster blieb es sein einziger Saisontreffer.

Und obwohl er Nürnberg kurz vor dem Duell gegen Schalke verließ, trifft er in der Rückrunde noch auf die Knappen. Am 28. Februar gastiert Preußen Münster in der Veltins-Arena.