FC Schalke 04: Van Wonderen kennt ihn bereits – ist dieser Stürmer einer für S04?

Auch eine Woche vor Transferschluss hat der FC Schalke 04 noch keinen Neuzugang präsentieren können. Dabei suchen die S04-Bosse um Ben Manga und Youri Mulder dringend nach Verstärkungen – im Fokus steht weiter ein Stürmer.

In den vergangenen Tagen kam rund um den FC Schalke 04 das ein oder andere Gerücht zu möglichen Neuzugängen auf, doch wirklich konkret scheint es bisher noch nicht zu sein. Für einen neuen Angreifer könnte sich auch der Blick in die zweite niederländische Liga lohnen.

FC Schalke 04: Ex-Schützling einer für van Wonderen?

Mit Moussa Sylla hat Königsblau nicht nur seinen Stammstürmer längst gefunden, sondern auch den derzeitigen Top-Torschützen der zweiten Bundesliga. 13 Tore konnte er bisher schon erzielen. Doch ein echter Back-up für Sylla fehlt. Peter Remmert ist noch nicht so weit und Emil Höjlund ist einmal mehr verletzt.

Noch im Winter soll daher ein neuer Stürmer her, der Sylla bei einem Abgang im Sommer endgültig beerben soll. Und da kommt Zakaria Eddahchouri ins Spiel. Der 24-jährige Niederländer spielt bei Telstar eine unfassbare Saison – in 23 Ligapartien traf er 17 Mal und lieferte zwei Vorbereitungen.

Dazu läuft sein Vertrag am Ende der Saison aus. Sollte man ihn also jetzt schon holen können, könnte er zu einem echten Schnäppchen werden. Sein Marktwert beläuft sich laut „Transfermarkt.de“ auf rund eine halbe Million Euro.

Magdeburg wohl in der Pole-Position

Ein weiterer interessanter Punkt für S04: Von 2017 bis 2022 spielte Eddahchouri bei den Go Ahead Eagles in Deventer. Sein damaliger Trainer? Unter anderem Kees van Wonderen. Der S04-Coach kennt den Stürmer also bereits. Und doch könnte es gar schon zu spät sein. Denn mit dem 1. FC Magdeburg soll ein Zweitliga-Konkurrent bereits konkrete Verhandlungen mit Telstar und Eddahchouri führen.

Mit Martijn Kaars hat Magdeburg im Sommer bereits einen Angreifer aus der zweiten niederländischen Liga geholt. Kaars hat bereits 16 Torbeteiligungen in 18 Spielen geliefert. Mit Eddahchouri erhofft man sich eine ähnliche Entwicklung.