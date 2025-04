Schalke-Coach van Wonderen packt über Abschied aus: „Das ist wichtig für mich“

Beim FC Schalke 04 rückte das Sportliche in den vergangenen Tagen in den Hintergrund. Mal wieder. Wie so häufig in den zurückliegenden Jahren.

Der Grund diesmal: das Aus von Kees van Wonderen zum Saisonende. Der Verein hatte offiziell verkündet, was die königsblauen Spatzen in den Wochen zuvor bereits von den Dächern gepfiffen hatten. Für den Niederländer ist nach dieser Spielzeit Schluss beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Van Wonderen schaffte die Wende nicht

Mit seiner authentischen Art hat van Wonderen sich auf Schalke viele Freunde gemacht. Doch es gelang ihm in rund sieben Monaten nicht, die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Der 56-Jährige übernahm die Mannschaft auf dem 13. Tabellenplatz. Und genau dort steht sie 22 Spiele später immer noch.

Nach dem jüngsten 2:2 gegen den HSV hatte van Wonderen bereits klargestellt, dass seine Tage auf Schalke gezählt sind. Der Trainer hatte fehlende Rückendeckung im Verein bemängelt und sich enttäuscht gezeigt. Wenige Tage später äußerte sich auch Schalke 04 und gab die Trennung offiziell bekannt.

Van Wonderen mit deutlichen Worten

„Der Verein hat mir deutlich erklärt, dass er ein anderes Profil für Schalkes Zukunft sucht“, hatte van Wonderen frustriert zu Protokoll gegeben: „Da kannst du dir deinen Teil denken, aber das ist eine Entscheidung und die nimmst du hin.“

Van Wonderen hatte klargestellt: „Zum Erreichen der Ziele müssen alle zusammen dahinterstehen und sich den Rücken decken. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Ich hoffe, dass der nächste Trainer hier die Rückendeckung bekommt. Dass sie die Reihen schließen. Auch, wenn es mal enttäuschend ist. Ich glaube, die Nachricht ist bei den Verantwortlichen angekommen.“

„Das ist jetzt wichtig für mich“

Auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel in Kaiserslautern wurde van Wonderen erneut auf die jüngsten Ereignisse angesprochen. Was haben die vergangenen Tage mit dem Schalke-Trainer gemacht?

„Ich habe Verständnis für die Frage“, so van Wonderen: „Aber wir haben am Mittwoch alles dazu gesagt. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Wir haben das alles erklärt.“

Der S04-Coach weiter: „Jetzt muss der gesamte Fokus auf Kaiserslautern liegen. Das ist jetzt wichtig für mich. Und das ist auch wichtig für die Mannschaft, dass wir jetzt den vollen Fokus auf den verbleibenden Spielen haben. Meine ganze Energie gebe ich jetzt für diese letzten Spiele.“

Van Wonderen: „Schalke ist ein toller Verein“

Mit seinem Schalke-Aus hat der Niederländer sich mittlerweile abgefunden: „Lass uns dieses Thema begraben. Ich habe alles gesagt. Ich hoffe, der Verein kommt schnell wieder auf den richtigen Weg. Das ist ein toller Verein, der in die 1. Liga gehört. Aber die richtigen Entscheidungen müssen diejenigen treffen, die hier im Verein das Sagen haben.“