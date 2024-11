FC Schalke 04: Geheimes van-Wonderen-Treffen! Ist DAS die Wende?

Endlich hat er ihn, den ersten Erfolg! Kees van Wonderen und der FC Schalke 04 feiern gegen Jahn Regensburg einen ganz wichtigen Sieg – andernfalls hätte der Absturz auf den letzten Tabellenplatz gedroht. Mit etwas mehr Ruhe geht es in die Länderspielpause.

In dieser will van Wonderen weiter am Umschwung arbeiten. Dafür hat sich der Trainer des FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) jetzt Tipps bei einem Landsmann geholt. Und dieser kennt die Knappen wirklich wie kaum ein anderer.

Schnelle Rotation ist man auf der Trainerbank von S04 mittlerweile gewohnt. Der letzte Trainer, den es länger als zwei Jahre im Amt hielt, war Mirko Slomka zwischen 2006 und 2008! Sucht man nach einem Trainer, der es länger als fünf Jahre schaffte, muss man noch weiter zurückgehen. Und da landet man bei Huub Stevens. Der trainierte die Knappen von Oktober 1996 bis Juni 2002. Der Niederländer gewann den UEFA-Cup und den DFB-Pokal, genießt seither Legenden-Status.

Von Stevens‘ Wissen rund um den Verein wollte jetzt wohl auch Kees van Wonderen profitieren. Wie die „Bild“ berichtet, gab es vor dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Regensburg ein Treffen zwischen ihm und Stevens. In Eindhoven soll der Austausch stattgefunden haben.

DAS gab Stevens seinem Landsmann auf den Weg

Über das Treffen sagte Stevens der „Bild“: „Ich habe versucht, Kees die besondere Klub-Kultur zu erklären“, berichtet der 70-Jährige. Wichtig sei aus seiner Sicht, dass van Wonderen „nicht nur die Kabine, sondern vor allem auch die Fans für sich gewinnen“ müsse. Die sei bei keinem Verein so relevant wie bei den Königsblauen.

Bisher sind noch nicht alle Anhänger mit van Wonderen und vor allem seinem Spielstil warm geworden. Zu defensiv seien die Ansätze, zu harmlos die Offensive, lautete die Kritik. Auch hier hat Stevens Tipps für van Wonderen.

Er traue dem Schalke-Trainer viel zu, „weil [er] ein schlauer Mittelfeldspieler war“. Aber: In der zweiten Liga werde Fußball nicht gespielt. „Dort wird Fußball gekämpft“, so Stevens, der zugibt, dies bei seiner Station in Köln auch erstmal kapiert haben zu müssen.

FC Schalke 04: Wende mit van Wonderen?

Bleibt die Frage: Wie gut kann van Wonderen die Tipps nutzen und tatsächlich die Wende herbeiführen? Der Erfolg gegen Regensburg war ein absoluter Pflichtsieg. Nach der Länderspielpause geht es gegen den HSV weiter.