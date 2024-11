FC Schalke 04: Ex-Nationalspieler zu S04? „Ruft mich einfach an“

Bahnt sich da eine Sensation an? Der FC Schalke 04 will sich unbedingt im Sturm verstärken – das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Zuletzt hielt ein Gerücht um Anthony Modeste die Fans in Atem, der Deal scheiterte jedoch (hier mehr dazu erfahren).

Am liebsten würde der FC Schalke 04 einen Stürmer verpflichten, der sofort helfen kann. Bedeutet: Ben Manga und sein Team sehen sich nach einem vertragslosen Spieler um, den man direkt mit einem Vertrag ausstatten kann. Ein solcher bietet sich S04 jetzt selbst an.

FC Schalke 04: Kruse startet Flirt-Versuch

Die Rede ist von Ex-Nationalspieler Max Kruse. Der ist auf Instagram längst für seine scharfen Sprüche, aber auch für das Leben abseits des Fußballplatzes bekannt. Vor einem Jahr stand er letztmals für einen Profi-Verein unter Vertrag, derzeit kickt er hobbymäßig in der Kreisliga.

Für die Knappen würde er sich offenbar aber nochmal in Form bringen. Das jedenfalls kündigt er in einer Instagram-Story an. „Also lieber Ben Manga, wir haben jetzt November, bis Januar bin ich auch wieder so fit, dass ich euch helfen kann in der Liga zu bleiben“, sagt Kruse in die Kamera mit einem Grinsen. „Wenn ihr noch Verstärkung braucht, ruft mich einfach an.“

Nicht die erste Annäherung

Es ist nicht Kruses erste Annäherung an den FC Schalke 04! Bereits vor einigen Wochen hatte er sich schon einmal an Ben Manga und Co. gewandt. Tenor damals wie heute: Wenn ihr mir ein Zeichen gebt, bin ich bis Januar fit.

Die erneute Bewerbung deutet zumindest darauf hin, dass es Kruse wirklich ernst meinen könnte. Ob Kruse, der bekannt dafür ist, sein Leben zu genießen, es tatsächlich nochmal auf Profi-Niveau schaffen würde, sei aber dahingestellt.

FC Schalke 04: Kruse hat Erfahrung

Was Kruse in jedem Fall mitbringen würde, wäre einiges an Erfahrung. In seinem Lebenslauf stehen Einsätze für Werder Bremen, St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, SC Paderborn und Union Berlin. Zeitweise versuchte er sich auch im Ausland bei Fenerbahce.

Ob Ben Manga aber wirklich auf einen Spieler setzt, der seit einem Jahr kein Profi-Spiel oder Training absolviert hat? Eher nicht.