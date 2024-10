Schalke 04: Drastische Maßnahmen! Van Wonderen will Geraerts-Fehler vermeiden

Beim FC Schalke 04 dreht sich derzeit alles um den neuen Coach Kees van Wonderen. Der Niederländer soll bei den Knappen die sportliche Wende einleiten, bereitet in der aktuellen Länderspielpause die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben der 2. Bundesliga vor.

Van Wonderen scheint bei der Vorbereitung vor allem die Kommunikation wichtig zu sein. Deshalb greift der neue Trainer des FC Schalke 04 zu drastischen Maßnahmen. Vor allem auch, um die Fehler von Ex-S04-Coach Karel Geraerts zu vermeiden.

Schalke 04: Van Wonderen greift zu drastischer Maßnahme

Die ersten Trainingseinheiten liegen hinter Kees van Wonderen. Die Spieler des FC Schalke 04 lernen den neuen Coach Tag für Tag besser kennen. Dabei werden sie auch bemerkt haben, dass der Niederländer sie alle schon mit dem Vornamen ansprechen kann. Egal, ob die gestandenen Profis, Talente aus der Knappenschmiede oder Neuzugänge – van Wonderen kennt sie alle.

Kommunikation ist dem neuen Cheftrainer wichtig, weshalb er auch noch zu einer anderen wichtigen Maßnahme greifen wird. Van Wonderen möchte sich nämlich mehr mit der Knappenschmiede austauschen – anders als zu seinem Vorgänger Karel Geraerts. Der Belgier hatte ein angespanntes Verhältnis mit Norbert Elgert. Offenbar waren beide der Meinung, dass sich der jeweils andere vorstellen müsste.

Das will van Wonderen so nicht machen, berichtet die „Sportbild“. Er habe schon frühzeitig den Austausch mit mehreren Mitarbeitern der Jugendmannschaften gesucht. Dazu zählt auch Jakob Fimpel, der nach den zwei Zweitliga-Partien zu seiner U23 zurückkehren wird.

Van Wonderen will mit Elgert sprechen

Außerdem will van Wonderen auch ein Gespräch mit Elgert suchen. Was dem neuen Coach wichtig ist: So soll die Kommunikation zwischen der Knappenschmiede und dem Profibereich des FC Schalke 04 optimal ablaufen. Das wird auch sicherlich der Trainer-Legende Elgert entgegenkommen.

Für den Revierklub wäre das von Vorteil, wenn immer mehr Talente sich entwickeln können – am besten durch Spielzeiten. So ist es unter Fimpel beispielsweise mit Taylan Bulut und Max Grüger der Fall gewesen. Werden beide auch unter van Wonderen zum Einsatz kommen?