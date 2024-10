FC Schalke 04: Van Wonderen die große Hoffnung! Fans haben nur einen Wunsch

Der neue Coach ist da! Kees van Wonderen hat mit seinen ersten Trainingseinheiten beim FC Schalke 04 begonnen. Der Niederländer ist die Nachfolge von Karel Geraerts und soll jetzt für die sportliche Wende sorgen.

Wie es so üblich ist, sind die ersten Trainings des neuen Trainers öffentlich. So waren dann auch viele Fans des FC Schalke 04 dabei. DER WESTEN hat sich bei den Anhängern umgehört. Sie alle haben eine Forderung an den neuen Cheftrainer.

FC Schalke 04: Große Hoffnung in van Wonderen!

Ein neuer Trainer für den Krisenklub! Kees van Wonderen wurde beim FC Schalke 04 vorgestellt und hat auch schon seine ersten Trainingseinheiten hinter sich. Der Niederländer hat bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der Grund für den Trainerwechsel liegt auf der Hand: der mehr als nur miserable Saisonstart.

Schalke hat 19 Gegentore kassiert. Gemeinsam mit Darmstadt und Schlusslicht Regensburg hat der Revierklub die schlechteste und wackeligste Abwehr. Genau dieses Problem soll der ehemalige Innenverteidiger jetzt lösen, fordern die Fans gegenüber DER WESTEN bei den öffentlichen Trainingseinheiten.

„Ich hoffe, dass er Konstanz in die Mannschaft reinbringt und dass er sie wieder auf Vordermann bringt und Sicherheit bekommt. Die letzten Spiele waren von Unsicherheit geprägt – das soll sich am besten auch verbessern. Da waren immer wieder viele Fehler im Spiel drin. Deshalb hoffe ich, dass er Stabilität reinbringt“, sagt ein S04-Fan.

Fans haben nur einen Wunsch

Stabilität ist das Stichwort: Das ist das, was fast alle Fans fordern. Die Hintermannschaft des FC Schalke 04 wurde in den ersten Spielen stets ausgetauscht. Sowohl die Außenspieler als auch die Innenverteidiger. Ex-Trainer Karel Geraerts konnte sich nie für ein Innenverteidiger-Duo entscheiden.

„Ich habe viel gelesen über ihn und weiß, dass ihm die Defensive wichtig ist. Deswegen erhoffe ich mir, dass sie mehr Stabilität reinbekommen“, ist der Wunsch eines anderen Anhängers. Ein Fan ist optimistisch, dass es klappt: „Da er früher selber Innenverteidiger war, gehe ich davon aus, dass er dafür die richtigen Wege finden wird.“

Ob es van Wonderen gelingen wird? Dabei bekommt er Unterstützung von einem Landsmann. Der Cheftrainer hat nämlich einen Vertrauten mit nach Gelsenkirchen gebracht. Robert Molenaar wird sein Co-Trainer. Zuletzt war Molenaar in der Saison 2022/23 Cheftrainer bei NAC Breda. Auch er spielte während seiner aktiven Karriere in der Innenverteidigung, stand dabei mehrere Jahre in der Premier League für Leeds United unter Vertrag.