FC Schalke 04: Nach Ulm-„Katastrophe“ – ist die van-Wonderen-Entscheidung gefallen?

Wieder einmal begleiten zahlreiche Fans den FC Schalke 04 zu einem Auswärts-Spiel –und wieder einmal bleibt ihnen die Luft im Halse stecken. Gegen den Aufsteiger konzentrierten sich die Knappen wieder mal aufs Mauern, nach vorne ging so gut wie nichts.

Mehr und mehr schwindet die Hoffnung bei den Fans des FC Schalke 04, dass sich unter dem Niederländer zeitnah noch etwas ändert. Ob van Wonderen noch eine Chance kriegt, bleibt offen. Wenn allerdings, dann dürfte eine Entscheidung gefallen sein.

FC Schalke 04 mit Torwart-Casting

In den vergangenen Wochen hatte sich der Cheftrainer nicht auf eine klare Nummer 1 im Tor festlegen wollen. Er wollte beide Keeper, Justin Heekeren und Ron-Thorben Hoffmann unter Wettbewerbsbedingungen sehen. Während Hoffmann die beiden Ligaspiele gegen Hannover (0:1) und Führth (3:4) bekam, durfte sich Heekeren gegen Augsburg (0:3) und Ulm beweisen.

In Sachen Torwart ist man in Gelsenkirchen leidgeprüft und doch war diese Maßnahme auch für die Hartgesottenen eine neue, wenn auch vielleicht faire Variante. Mit dem Ulm-Spiel des FC Schalke 04 endet das Casting allerdings. Und wenn van Wonderen bleiben darf, muss er sich jetzt entscheiden.

Heekeren mit guter Leistung

Dass dabei vor allem die jüngste Leistung im Gedächtnis bleibt, bedarf keiner weiteren Erklärung. Und gegen Ulm zeigte sich Heekeren gut aufgelegt. Schuss um Schuss konnte er abwehren. Einige schwierige Aktionen waren für ihn dabei.

Gegen Augsburg kassierte er zwar drei Gegentore, allerdings waren diese auf einen Rasenfehler, einen abgefälschten Freistoß und eine klare Abseitssituation zurückzuführen. Die beiden Aufgaben meisterte er also.

FC Schalke 04: Fans super-sauer

„Immerhin etwas“, werden sich die S04-Fans gedacht haben. Denn abseits dessen präsentierte sich die Mannschaft erneut nicht ebenbürtig. Einem Aufsteiger überließ man bis auf zehn starke Minuten im ersten Durchgang komplett den Ball. Stattdessen konzentrierte man sich auf das Anrühren des Betons.

„Spiel nach vorn, insbesondere Flanken, ist weitestgehend ne Katastrophe“, rechnete ein Fan auf „X“ mit dem FC Schalke 04 ab. Andere schlossen sich an. „Glaubt ihr, dass Kees extra so spielen lässt, damit er gefeuert wird, weil er die Torwartentscheidung nicht treffen will!?“, spottete ein anderer. Nach zufriedenen Fans suchte man an diesem Abend vergeblich.