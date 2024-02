FC Schalke 04 bereitet sich auf Fan-Invasion vor – das sind die Pläne

Jetzt bekommt der FC Schalke 04 seine eigene Medizin zu spüren. Trotz des sportlichen Absturzes der letzten Jahre konnte man sich auf eines immer verlassen: die Fans. Die sorgten trotz Misserfolgs ihrer Mannschaft immer wieder für beeindruckende Bilder.

Gerade mit ihren Auswärtsfahrten machten sich die Fans des FC Schalke 04 einen Namen. Vielfach machten sie Gastauftritte zu Heimspielen. Momente wie in Sandhausen oder in Hoffenheim sind allen Schalkern in Erinnerung geblieben. Jetzt steht der Klub aber selbst vor einem „Problem“.

FC Schalke 04: U23 kämpft um Fans

Allerdings hat das nicht mit dem Profi-Spiel der Zweitligamannschaft gegen Wehen Wiesbaden zu tun. Vielmehr ist die U23 der Knappen betroffen. Diese dümpelt im Mittelfeld der Regionalliga West vor sich her. Die Heimspiele trägt der Nachwuchs im Parkstadion aus – meist vor übersichtlichem Publikum.

Am kommenden Sonntag dürfte sich das ändern. Dann ist nämlich der Tabellenführer Alemannia Aachen zu Gast. Und der bringt allem Anschein nach erfolgshungrige Fans mit nach Gelsenkirchen. Wie „Reviersport“ jetzt berichtet, bereitet der FC Schalke 04 schon Maßnahmen vor.

Aachen hofft auf Profi-Rückkehr

Punktgleich mit dem 1. FC Bocholt rangieren die Aachener aktuell an der Spitze der Tabelle. Zum ersten Mal seit 2013 winkt die Rückkehr in den Profifußball. Das weckt natürlich Hoffnungen beim eigenen Anhang. Daher will man die Mannschaft so gut es geht überall unterstützen.

Laut des Berichts rechne Schalke mit deutlich mehr Alemannia-Anhängern als es die 800 Gästetickets zulassen. Doch weil vom Heimkontingent (das Parkstadion fasst 2.999 Zuschauer) von S04-Seite kaum genutzt wird, können sich deutlich mehr Gäste mit Karten eindecken.

Wo also die ganze Meute unterbringen? Offenbar spielt S04 wohl mit dem Gedanken, den Aachener Fans notfalls den geräumigeren Heimbereich zu überlassen, während der Schalke-Anhang in den Gästeblock müsste. Die finale Entscheidung stehe noch aus, heißt es aber. Wie viele Aachen-Fans in Gelsenkirchen erwartet werden, liest du „Reviersport„.

FC Schalke 04: Profis spielen versetzt

Vom schwarz-gelben Ansturm am kommenden Sonntag (18. Februar, 14 Uhr) bekommt die Profimannschaft aber kaum etwas mit. Schalkes erste Mannschaft spielt schon einen Tag zuvor gegen Wehen Wiesbaden.