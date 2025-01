FC Schalke 04: Fans staunen nicht schlecht! Hat S04 ein neues Traum-Duo?

Wenn beim FC Schalke 04 in der Hinrunde etwas in der Offensive funktionierte, dann hatten meist Kenan Karaman und Moussa Sylla ihre Füße im Spiel. Die beiden Offensiv-Spieler waren die Lebensversicherung der Knappen.

In der Rückrunde könnte sich das ändern. Zwar bleiben Karaman und Sylla natürlich wichtige Spieler beim FC Schalke 04. Allerdings sollen die beiden von den Kollegen entlastet werden. Im Trainingslager machen dabei zwei Eigengewächse auf sich aufmerksam.

FC Schalke 04: Bulut und Aydin harmonieren

Die Knappen wollen wieder mehr auf eigene Talente setzen. Zum einen natürlich, um sich teure Ablösesummen zu sparen. Zum anderen, um die Knappenschmiede wieder attraktiv für die besten Talente zu machen. Und wenn es so läuft wie bei Mehmet Can Aydin und Taylan Bulut läuft, muss auch niemand Bauchschmerzen haben, ob das denn wirklich funktioniert.

Aydin scheint in dieser Saison nach einigem Auf und Ab und einer Leihe in die Türkei endgültig anzukommen. Bulut ist, seit er in der Hinrunde zu den Profis hochgezogen wurde, auf der rechten Abwehrseite des FC Schalke 04 nicht mehr wegzudenken. Aydin spielt weiter vorne auf der Flügelposition.

Beim Testspiel gegen den FC Zürich (hier alle Highlights) fiel einmal mehr auf, wie gut die beiden auf ihrer Seite harmonieren. Beispielhaft stand dafür die Szene vor dem 1:0. Bei einem Konter hinterlief Bulut Aydin, der schickte seinen Kollegen auf die Reise. Bulut legte anschließend quer auf Sylla und Schalke führte.

Stammelf fast gefunden

Auch im weiteren Verlauf der Partie wechselten sich die beiden mit ihren Flankenläufen immer wieder ab. Kurz vor der Halbzeit war es wieder Bulut, der Sylla mit einer scharfen Hereingabe fand und eine Großchance produzierte.

Fakt ist: Kees van Wonderen nutzte den Zürich-Test als Generalprobe zum Braunschweig-Spiel in einer Woche. Bulut und Aydin gehören derzeit fest zur Startelf und untermauern diesen Status mit guten Leistungen in Belek.

Die Fans des FC Schalke 04 sind ohnehin hin und weg. Nicht nur, dass die beiden sehr gut harmonieren, sie kommen auch noch beide aus der Knappenschmiede. In der Rückrunde könnten die beiden für jede Menge (offensive) Furore sorgen.