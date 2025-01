FC Schalke 04 – FC Zürich im Live-Ticker: Jetzt wird es ernst! Van Wonderen kann es nicht länger geheim halten

Ein Highlight zum Abschluss! Das Trainingslager der Königsblauen neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Zum Abschluss steht zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Zürich ein Testspiel auf dem Programm. Es ist die Generalprobe vor dem Rückrundenstart in knapp einer Woche.

Traditionell testen die Trainer dann meist die Startelf, die man auch in den ersten Pflichtspielen aufstellen will. Lässt sich S04-Coach Kees van Wonderen beim Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und FC Zürich so tief in die Karten schauen?

FC Schalke 04 – FC Zürich im Live-Ticker: Erfolg zum Abschluss?

Kehren die Knappen mit einem guten Gefühl zurück nach Deutschland oder gibt es bei FC Schalke 04 – FC Zürich einen kleinen Dämpfer? Die Antwort gibt es ab 13 Uhr. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

FC Schalke 04 – FC Zürich -:- (-:-)

Tore:

12.00 Uhr: In einer Stunde geht es los in Belek. Noch halten sich die Knappen mit einer Aufstellung zurück.

10.35 Uhr: Schon vor zwei Jahren trafen der FC Schalke 04 und der FC Zürich in Belek (Türkei) aufeinander. Damals trennten sich beide Verein 2:2.

10.03 Uhr: Anpfiff ist um 13 Uhr deutscher Zeit. Wo die Partie übertragen wird, kannst du hier lesen. Alternativ verpasst du hier im Live-Ticker aber auch nichts.

Pokert van Wonderen?

9.47 Uhr: Dahingehend dürfte interessant sein, welche Startelf van Wonderen im ersten Durchgang auf den Platz stellt. Diese könnte sich schon sehr nah an dem bewegen, was die Fans dann auch gegen Braunschweig zu sehen bekommen.

9.23 Uhr: Seit einer knappen Woche ackern die S04-Stars unter der türkischen Sonne in Belek. Die Euphorie und die Hoffnungen sind groß. Nach den erfolgreichen Wochen vor der Winterpause erwarten die Fans, dass Trainer und Mannschaft den erfolgreichen Spielstil weiter verbessern.

Donnerstag, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Trainingslagertest der Knappen in diesem Winter. Vor wenigen Tagen gewann man gegen den FC Aarau. Gelingt dem FC Schalke 04 gegen FC Zürich auch ein Erfolg?