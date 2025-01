FC Schalke 04: S04-Star mit klarer Ansage – Teamkollegen müssen zittern

Er sollte beim FC Schalke 04 eigentlich der neue Star für die rechte Abwehrseite sein. Doch setzte ihn eine Verletzung außer Gefecht. Mehrere Wochen stand Adrian Gantenbein den Knappen nicht zur Verfügung. Und als wäre das nicht schlimm genug für den Spieler gewesen, zog dann auch noch Taylan Bulut auf der Überholspur vorbei.

In der Winterpause startet Gantenbein also den zweiten Versuch, um sich beim FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) als Stammspieler zu beweisen. Dass das keine leichte Aufgabe wird, weiß er. Doch selbstbewusst macht der Schweizer seinen Teamkollegen auf der rechten Seite eine Ansage.

FC Schalke 04: Bitterer Rückschlag für Gantenbein

Zunächst verlief für Gantenbein alles nach Plan. Im Sommer holten ihn die Knappen für wenig Geld vom FC Winterthur. In seiner Geburtsstadt hatte der 23-Jährige bis dahin seine gesamte fußballerische Karriere verbracht. Jetzt sollte es also das Ruhrgebiet sein. In den ersten Wochen war er dann auch gesetzt, stand an den ersten fünf Spieltagen vier Mal in der Startelf.

+++ Auch interessant: Van Wonderen voll des Lobes – Transfer-Flop vor Durchbruch? +++

Dann jedoch der bittere Rückschlag: Erst zwangen ihn Oberschenkelverletzung und dann Wadenprobleme mehrere Wochen zum Zusehen. In dieser Zeit etablierte sich Jugendspieler Taylan Bulut als Stammspieler in der Abwehrkette, weshalb Gantenbein nach Genesung zunächst noch drei Wochen auf der Bank saß. Erst beim Spiel des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf kam er wieder zu einem Kurzeinsatz.

Klare Ansage

Über seine Rolle als Herausforderer für Bulut als Rechtsverteidiger oder die Kollegen auf dem rechten Flügel ist sich der Schweizer bewusst. „Manchmal ist man Stammspieler, manchmal der Herausforderer. Im Moment ist bei mir Letzteres der Fall“, sagte er im Trainingslager.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Kampflos ergibt er sich aber nicht. „Ich denke, wenn ich jeden Tag an mein Limit komme, kann ich ein guter Herausforderer sein“, macht Gantenbein deutlich. Seine Stärken? Er habe „einen enormen Speed“ auf der rechten Seite und könne Schwung auf den Flügel bringen. Im Training funktioniere das schon ganz gut, berichtet er. Jetzt müsse er das auf dem Platz zeigen.

FC Schalke 04: Lobende Worte an Bulut

Doch auch Gantenbein erkennt neidlos an, in welch starker Form sich beispielsweise Taylan Bulut befindet. „Taylan macht das momentan super“, der Sommerzugang, dem besonders imponiert, dass dem 18-Jährigen so gut wie keine Fehler unterlaufen. Wie hoch seine Einsatzchancen in der Rückrunde sind, zeigt sich dann ab dem Gastspiel in Braunschweig, das die spielfreie Zeit beendet.