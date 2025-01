FC Schalke 04: Van Wonderen voll des Lobes – Transfer-Flop vor Durchbruch?

Knapp anderthalb Wochen sind es noch, ehe der FC Schalke 04 in die Rückrunde der 2. Bundesliga startet. Die Partien vor der Winterpause gaben Grund zur Hoffnung, dass man den Blick im neuen Jahr vielleicht wieder nach oben richten kann. Kees van Wonderen holt immer mehr aus der Mannschaft raus.

Einen festen Kern, der immer startet, hat er gefunden. Jetzt gilt es für die anderen Spieler, sich für die übrigen freien Positionen zu präsentieren. Ein Spieler nimmt sich das im Trainingslager von Belek zu Herzen – und könnte so doch noch zu einem starken Transfer des FC Schalke 04 werden.

FC Schalke 04: Donkor in der Warteschleife

Nein, es war kein besonders erfolgreiches erstes Halbjahr, welches Anton Donkor bei den Knappen verbrachte. Der linke Schienenspieler war im Sommer von Ligakonkurrenz Eintracht Braunschweig ans Berger Feld gewechselt. Angesichts dessen, dass S04 ihn ablösefrei bekam, war die (finanzielle) Fallhöhe gering.

+++ S04-News: Fans raufen sich die Haare! Profi sorgt für ratlose Gesichter +++

Und trotzdem verlief die erste Hinrunde als Königsblauer alles in allem enttäuschend. Donkor kam auf lediglich 272 Einsatzminuten, verteilt auf 15 Einsätze. Besonders bitter: In der Liga kam er dabei nicht einmal von Beginn an zum Einsatz. Das war ohnehin nur in der zweiten Pokalrunde des FC Schalke 04 in Augsburg der Fall. Donkor ist bisher also ein waschechter Joker.

Van Wonderen hoch erfreut

Doch das könnte sich durch das Trainingslager ändern. Am Rande des Testspiel-Erfolgs gegen den FC Aarau kam Kees van Wonderen auch auf Donkor zu sprechen – und fand einiges an Lob für ihn. „Anton ist richtig stark auf der linken Seite“, zollt er ihm Anerkennung für die Entwicklung der letzten Tage.

Mehr Nachrichten gibt es hier:

Donkor präsentiere sich „körperlich stark, laufstark“. In Sachen Physis hat der ehemalige Braunschweiger wohl einen Sprung gemacht. „Der bringt was mit“, mein van Wonderen. Ob es dafür endlich Startelfeinsätze in der 2. Bundesliga gibt?

FC Schalke 04: Problem bleibt

Allerdings gibt es ein kleines Problem. Und das heißt Derry Murkin. Der Engländer ist auf der linken Abwehr-Seite gesetzt, spielt so gut wie immer durch. Donkor muss also auf der linken Flügelposition angreifen, wenn er regelmäßig spielen will.