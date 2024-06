FC Schalke 04 macht Verkündung – große Freude bei den Fans

Alle Jahre wieder – testet der FC Schalke 04 gegen seine Freunde aus Enschede. Auch 2024 wurde wieder ein Testspiel gegen Twente arrangiert. Das verkündete der S04 am Dienstag (11. Juni).

Schon in den vergangenen Jahren trafen sich die beiden befreundeten Traditionsklubs immer wieder für Vorbereitungspartien auf die neue Saison. So auch in diesem Sommer – die Bilanz lässt für den FC Schalke 04 allerdings zu wünschen übrig.

FC Schalke 04 testet wieder gegen Twente

Über zwölf Jahre ist es inzwischen her, dass Enschede und Schalke letztmals in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen. Im Achtelfinale der Europa League warf Königsblau die Niederländer 2012 aus dem Wettbewerb, bevor man eine Runde später selbst gegen Athletic Bilbao die Segel streichen musste.

Seither führte die Losfee die beiden Klubs, die eine langjährige Fanfreundschaft eint, nicht mehr zusammen. Und so schnell wird das auch nicht wieder möglich sein – denn beim FC Schalke 04 ist an Europapokal aktuell nicht zu denken. Spiele gegen Twente soll es dennoch geben. Dann halt auf freundschaftlicher Ebene.

Fünfter Test in den letzten zehn Jahren

2015 vereinbarte man erstmals ein gemeinsames Vorbereitungsspiel. Es endete 1:1, genauso wie das zweite Testspiel-Aufeinandertreffen 2019. Inzwischen haben die Tests eine regelrechte Tradition. 2022 siegte Enschede 3:1 in der heimischen Grolsch-Festung. Im vergangenen Jahr gab es ein 2:2, das von der schweren Verletzung von Leo Greiml überschattet wurde.

Nun trifft man erneut aufeinander. Am 24. Juli (18.30 Uhr) wird das Testspiel im Sportpark Marl angepfiffen. Ein Stehplatz kostet 12 Euro, der Sitzer 27 – hinzu kommen drei Euro Versandgebühr. Schon zuvor testet der FC Schalke 04 gegen die SSVg Velbert (3. Juli, 18 Uhr) und bei einem Blitzturnier in Meppen (6. Juli).