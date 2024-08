FC Schalke 04: Kurz vor Anpfiff – S04 macht es offiziell

Wenige Stunden vor dem Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig hat der FC Schalke 04 die nächste wichtige Nachricht verkündet: Auf der Suche nach einem Ärmelsponsor ist S04 endlich fündig geworden.

Damit ist das Trikot des FC Schalke 04 pünktlich zum 1. Spieltag in der 2. Bundesliga komplett und die nächste wichtige Partnerschaft ist unter Dach und Fach.

Aufgrund der Sponsorensuche zog sich die Präsentation der Trikots des FC Schalke 04 hin. Vor zwei Wochen präsentierte Königsblau mit „Sun Minimeal“ den Hauptsponsor und damit auch das neue Heim-Trikot.

Erst am Donnerstag (1. Juli) stellte Schalke dann sein Auswärtstrikot vor – mit einer besonderen Aktion und in besonderen Farben (hier mehr dazu). Eine Sache fehlte bislang aber noch: der Ärmelsponsor. Den hat Schalke jetzt aber auch gefunden.

Tillmann verkündet „positive Botschaft“

Kurz vor Anpfiff meldete sich Schalke-Boss Matthias Tillmann mit einer Videobotschaft bei den Fans. „Zum ersten Spiel wollten wir das Trikot vollständig haben – auch von Sponsorenseite“, erklärt er und sagt weiter: „Was noch fehlt, ist der Ärmelpartner. Da kann ich euch kurz vor Anpfiff eine positive Botschaft übermitteln. Wir haben mit Heatrex einen lokalen Partner gefunden.“

Heatrex ist ein Hersteller von Wärmepumpen und kommt aus Castrop-Rauxel. Zunächst haben Schalke und Heatrex eine Laufzeit von zwei Jahren vereinbart. Tillmann kündigte an: „Mehr über den Partner erfahrt ihr in den nächsten Tagen“.

Marc Thiel, Geschäftsführer von Heatrex: „Wir freuen uns über den gelungenen Auftakt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem FC Schalke 04. Neben möglichst vielen guten Spielen der Königsblauen freuen wir uns darauf, unsere Mission weiterhin mit voller Leidenschaft und Engagement voranzutreiben: eine Energiewende mit bezahlbaren und nachhaltigen Heizlösungen, damit wir uns auch in Zukunft an einem Himmel in Blau und weiß erfreuen können. Glück auf!”

Jetzt gilt die volle Konzentration aber zunächst einmal dem ersten Spiel der neuen Saison gegen Eintracht Braunschweig in der heimischen Veltins-Arena.