FC Schalke 04 zeigt Auswärtstrikot! Fans gehen nach Hammer-Aktion steil

Der Start in die neue Saison rückt für den FC Schalke 04 immer näher. Am kommenden Samstag (3. August) erwartet die Mannschaft von Karel Geraerts Eintracht Braunschweig zum Auftakt in die neue Zweitligasaison.

Auflaufen werden die Knappen dabei im nagelneuen Schalker Heimtrikot, das kurz nach Veröffentlichung des Ausweichtrikots präsentiert wurde. Lange fehlte nur noch das Auswärtstrikot – doch nun hat das Warten endlich ein Ende. Der FC Schalke 04 präsentiert es auf eine ganz besondere Art und Weise!

FC Schalke 04 verteilt neues Trikot in der Straßenbahn

Zwei Tage vor Saisonstart waren unter anderem Matthias Tillmann, Christina Rühl-Hamers und Maskottchen Erwin in einer Gelsenkirchener Straßenbahn unterwegs, um das neue Auswärtstrikot zu präsentieren. Auch einige Schalke-Stars waren mit dabei. Die Knappen werden in diesem Jahr auswärts im schlichten weiß auflaufen. Grüne und schwarze Akzente runden das Trikot ab. Alle Schalker Fans hatten dabei sogar die Chance, ein Trikot umsonst zu bekommen.

Matthias Tillmann (l.) und Christina Rühl-Hamers (2.v.r.) verschenken in einer Gelsenkirchener Straßenbahn das neue Auswärtstrikot. Foto: privat

Dafür mussten die Fans zum einen entweder ihren Mitgliedsausweis oder ihre Dauerkarte vorzeigen oder in Schalke-Montur in die Straßenbahn einsteigen. Im Anschluss daran galt es eine Frage richtig zu beantworten, bevor man dann endlich die neue Kluft des Revierklubs in Empfang nehmen durfte. Eine wohl bisher einmalige Aktion im deutschsprachigen Raum.

Fans begeistert von Trikot-Präsentation

Viele Fans des FC Schalke 04 zeigten sich begeistert von der Präsentation des neuen Auswärtstrikots. Auf „X“ (ehemals Twitter) schreibt ein Nutzer zum Beispiel: „Das ist voll geil“. Andere User schreiben „Geiles Ding“, „Sieht schon fresh aus“ oder „Das sieht übel geil aus, vor allem mit den Elementen“.

Damit ist der Schalke-Trikotsatz für die neue Spielzeit komplett. Mit der jüngsten Aktion rund um das neue Auswärtstrikot hat die Marketingabteilung des S04 jedenfalls reichlich Kreativität bewiesen.