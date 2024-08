FC Schalke 04: Ben Manga will auf Transfermarkt zuschlagen – doch es gibt ein großes Problem

Elf Spieler hat der FC Schalke 04 bereits geholt – der Klub ist mit einer runderneuerten Mannschaft in die Saison gestartet. Die Verpflichtung von Ben Manga trug schnell ihre Früchte. Der Kaderplaner ließ sein großes Netzwerk spielen.

Mittlerweile ist allerdings Ruhe in die Transferaktivitäten des FC Schalke 04 eingekehrt. Dabei würde Manga offenbar sehr gerne noch weitershoppen. Allerdings gibt es wohl ein internes Problem, das weitere Bemühungen aktuell im Keim erstickt.

FC Schalke 04: Viele Spieler auf der Liste

Mit unterschiedlichen Gefühlslagen sind die Knappen in die neue Saison gestartet. Das 5:1 gegen Eintracht Braunschweig löste eine Euphoriewelle aus. Nur eine Woche später war die Stimmung nach dem 1:3 in Nürnberg wieder am Boden. Jetzt geht es erstmal in den DFB-Pokal.

Danach sind noch gut zwei Wochen Zeit, um an den letzten Details des Kaders zu feilen. Unlängst erklärte beim FC Schalke 04 Sportdirektor Marc Wilmots, dass man gerne noch einen Spieler für die Kreativzentrale holen würde. Ob das klappt?

An möglichen Kandidaten mangelt es dabei wohl nicht. Einem Bericht der „Sport Bild“ zufolge sei die Liste mit potenziellen Neuzugängen lang. Allerdings hat Kaderplaner Manga ein ganz anderes Problem: das Budget.

Spieler kosten zu viel

Das mag angesichts der vergangenen Jahre nicht wirklich überraschen. Doch in diesem Fall liegt es wohl vor allem daran, dass drei Alt-Stars, die Trainer Karel Geraerts aussortiert hat, noch zu viel Gehalt beziehen.

So sollen Ralf Fährmann, Timo Baumgartl und Dominick Drexler in dieser Saison zusammen rund drei Millionen Euro an Gehalt beziehen. Eine beachtliche Summe für die Knappen, die ihren Etat in den letzten Jahren immer weiter runterschrauben mussten.

Bei den Abgangskandidaten Fährmann, Drexler und Baumgartl ist bisher noch keine Bewegung reingekommen. Das Trio trainiert nicht mehr mit den Profis des FC Schalke 04, kann sich also auch nicht beweisen. Findet sich bis Ende August kein Abnehmer, dürfte auch bei den Zugängen nichts mehr passieren.