Nach Abschied vom FC Schalke 04: Ex-Star wendet Karriere-Tiefpunkt doch noch ab

Für den FC Schalke 04 ist die neue Saison längst gestartet, mancher Ex-Star wusste bis vor kurzem dagegen nicht mal, wohin er wechselt. So erging es Thomas Ouwejan. Der Niederländer bekam in Gelsenkirchen keinen neuen Vertrag, ist seit dem 1. Juli daher vereinslos.

Doch jetzt wendet sich das Blatt. Ouwejan hat nämlich einen neuen Klub gefunden. Im Gegensatz zu seiner Zeit beim FC Schalke 04 wäre er dann sogar wieder erstklassig.

FC Schalke 04: Ouwejan findet neuen Klub

Der Linksverteidiger kommt nämlich in der Heimat unter. Der niederländische Erstligist NEC Nijmegen hat Ouwejan verpflichtet, das verkündete der Klub am Mittwoch (14. August) offiziell. Ouwejan hat in Nijmegen einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

Mit der Verpflichtung will der Klub seinem Kader mehr Tiefe verschaffen. Auf der Position des Linksverteidigers steht aktuell nur Calvin Verdonk zur Verfügung – zu wenig nach Ansicht der Bosse. Ouwejan, der für den FC Schalke 04 rund 77 Pflichtspiele absolvierte, sei die ideale Besetzung. „NEC ist ein Verein mit viel Potenzial und ich freue mich darauf, wieder in der Eredivisie zu spielen“, sagt der Ex-Schalker über die neue Herausforderung

Die Zeit rennt

Damit kann Ouwejan seinen ganz eigenen Karriere-Tiefpunkt abwenden. Denn je länger das Transferfenster voranschreitet, desto schwieriger ist es für vereinslose Spieler, unterzukommen. Im Gegensatz zu anderen Profis haben sie keine Saisonvorbereitung mitgemacht, die Vereine wissen nichts über ihren Leistungsstand. Im schlimmsten Fall hätte ein ganzes Halbjahr oder eine ganze Saison ohne Verein gedroht.

Auch deshalb tendieren Spieler, die aus einer Vereinslosigkeit kommen, zunächst eher dazu, als Ersatzspieler aufgenommen zu werden. Oft fehlt der Anschluss im neuen Team. In den Niederlanden ist die neue Spielzeit mittlerweile auch schon gestartet. Nijmegen verlor mit 1:2 – gegen die Schalke-Freunde aus Twente.

FC Schalke 04 sucht selber noch

Hinten links hat sich Schalke nach dem Ouwejan-Abgang selbst schon vor mehreren Wochen doppelt verstärkt. Anton Donkor kam aus Braunschweig, zudem stattete man Vitalie Becker mit einem Profivertrag aus.

Gänzlich abgeschlossen ist die Kaderplanung der Knappen damit aber noch nicht. Sportdirektor Marc Wilmots betonte zuletzt, dass der FC Schalke 04 noch nach einem kreativen Spieler im offensiven Mittelfeld suchen würde.