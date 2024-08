FC Schalke 04 horcht vor Magdeburg-Spiel auf! FCM drohen zahlreiche Ausfälle

Von der Sorge vor verletzten Spielern können die Fans des FC Schalke 04 ein Lied singen. Immer wieder fielen über die vergangenen Monate Akteure aus und mussten lange pausieren. Am Wochenende sah es dann so aus, als habe es Paul Seguin getroffen – doch schon am Montag (12. August) konnte er wieder mittrainieren (hier mehr dazu lesen).

Ganz anders sieht es dagegen beim kommenden Zweitliga-Gegner aus Magdeburg aus. Trotz des 3:1-Siegs gegen Eintracht Braunschweig, die der FC Schalke 04 (mehr Infos zum Verein gibt es hier) zum Saisonauftakt ebenfalls besiegt hatte, gab es einige Rückschläge. Werden alle Spieler bis zum Duell gegen S04 wieder fit?

FC Schalke 04: Gegner mit großen Sorgen

Gleich vier Mal mussten die Magdeburger in Braunschweig verletzungsbedingt wechseln. Als Ersten erwischte es Baris Atik. Der Flügelspieler hatte nach überstandener Verletzung gerade erst sein Comeback gegeben – nach einer Viertelstunde war schon wieder Schluss. Trainer Christian Titz bestätigte nach dem Spiel, dass die alte Verletzung Atiks wieder aufgebrochen war. Jetzt könnte sogar eine längere Pause drohen.

Nicht verpassen: Geraerts spricht in Nürnberg Transfer-Machtwort! Wilmots und Manga informiert

Ebenfalls frühzeitig musste sich Herbert Bockhorn vom Feld verabschieden. Nach einem Zweikampf musste er lange behandelt werden, konnte das Feld nur mit bandagiertem Knie und humpelnd verlassen.

Dem kommenden Liga-Gegner des FC Schalke 04 blieb an diesem Mittag nichts erspart. Auch Marcus Mathisen und Livan Burcu mussten im weiteren Verlauf angeschlagen ausgewechselt werden. Die Stimmung nach dem ersten Saisonsieg trübte das.

Viele Fragezeichen

Wie lange die Spieler ausfallen, dürfte erst nach und nach klar werden. Magdeburg wird hoffen, dass es bei dem Quartett nicht allzu lange dauert. Spätestens bis zum Spiel gegen Schalke will man wohl alle wieder an Bord haben.

Noch mehr Nachrichten bekommst du hier:

Dazwischen wartet noch die erste Pokalrunde. Während die Knappen bereits am Samstag (17. August) gegen den VfR Aalen antreten, trifft Magdeburg zwei Tage später auf Viertligist Kickers Offenbach.