FC Schalke 04: Fans reiben sich verwundert die Augen – plötzlich steht ER wieder auf dem Trainingsplatz

Die Saison ist gerade erst gestartet und schon wieder Verletzungen und Ausfälle? Das kann der FC Schalke 04 gar nicht gebrauchen, doch mit Tomas Kalas und Paul Seguin sind am vergangenen Wochenende zwei Leistungsträger ausgefallen. Die Sorge war groß, dass sie dem S04 noch lange fehlen werden.

Doch schon am Montag (12. August) gab es eine erste Entwarnung beim FC Schalke 04. Seguin stand plötzlich wieder auf dem Trainingsplatz und könnte den Knappen damit beim Pokalspiel gegen den VfR Aalen zur Verfügung stehen. Aber es gibt auch noch eine andere gute Nachricht.

FC Schalke 04: Seguin wieder auf dem Platz

Großes Aufatmen beim FC Schalke 04! Beim öffentlichen Training am Montag waren wieder viele Fans vor Ort, die Paul Seguin auf dem Trainingsplatz im Mannschaftstraining entdeckt haben. Der Mittelfeldspieler machte sich beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) mit den Teamkollegen warm und stand auch in der Startelf, fiel dann aber kurzfristig aus.

„Bei der letzten Aktion beim Warmmachen hat sich Paul leider eine neue Verletzung zugezogen. Er hat etwas an den Adduktoren gespürt“, erklärte der Klub. Glücklicherweise scheint es nicht so schlimm gewesen zu sein, weshalb Seguin auch schon wieder am Training teilnahm.

Damit kann Cheftrainer Karel Geraerts auf seinen Leistungsträger am kommenden Wochenende in Aalen setzen. Die Sorgen waren schon groß, dass er jetzt mehrere Wochen ausfallen würde.

Auch Younes wieder am Start

Die nächste gute Nachricht: Auch Amin Younes ist wieder dabei. Der Neuzugang, der zuletzt wegen einer Kniereizung nur individuell auf dem Platz arbeiten konnte, nahm wieder an einigen Teilen des Mannschaftstrainings teil. Noch ist unklar, ob es schon für das Debüt im Trikot des FC Schalke 04 reicht.

Kalas, der ebenfalls in Nürnberg verletzt ausfiel, hatte bereits vergangene Woche seine Reha begonnen. Der tschechische Innenverteidiger laboriert an einer Entzündung der Patellasehne. Die Gelsenkirchener wissen noch nicht, wann genau er wieder in das Team-Training einsteigen kann.

Gleichzeitig verkündet der S04 auch, dass Aris Bayindir, Bryan Lasme und Lino Tempelmann in ihrer Reha jeweils Fortschritte machen. Während Neuzugang Bayindir erstmal in der U23 zum Einsatz kommen soll, versucht Schalke Lasme und Tempelmann zu verkaufen.