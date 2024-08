1. FC Nürnberg – FC Schalke 04: „Ein Skandal“ – Knappen-Fans plötzlich fuchsteufelswild

Die Saison ist gerade erst gestartet und schon ist richtig Feuer drin. Rivalität gibt es zwar nicht, wenn der 1. FC Nürnberg und der FC Schalke 04 gegeneinander spielen – schließlich ist es ein Freundschafts-Duell. Trotzdem hatten die Knappen kurz vor der Halbzeit ordentlich den Kaffee auf.

Was war passiert? Schiedsrichter Nicolas Winter hatte S04-Mann Ron Schallenberg vor dem Pausenpfiff mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Eine aus Sicht vieler Schalke-Fans skandalöse Entscheidung. Was war bei 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 passiert?

1. FC Nürnberg – FC Schalke 04: Platzverweis für S04

Das Unheil nahm in der 41. Minute seinen Lauf. Nach einem Foul von Marcin Kaminski an einem Nürnberger echauffierte sich Ron Schallenberg beim Schiedsrichter. Blöd nur: Seit der neuen Saison dürfen nur noch die Kapitäne mit den Schiris meckern. Bei den Knappen trägt die Binde aber bekanntermaßen Kenan Karaman. Also gab es Gelb für Schallenberg.

Wenige Minuten später sollte sich das rächen. Der FC Schalke 04 hatte gegen den 1. FC Nürnberg gerade die Führung erzielt, da geriet man in Unterzahl. Schallenberg geriet im Mittelfeld in einen Zweikampf mit Caspar Janda. Schiedsrichter Winter entschied auf Foul von Schallenberg und verteilte den Platzverweis.

Die Wiederholung zeigte allerdings ein anderes Bild. Schallenberg zog im Zweikampf zurück, war sogar letztlich derjenige, der den Fuß des Gegners auf den Knöchel bekam. Die Gelb-Rote Karte also eine Fehlentscheidung.

Fans außer sich

Dementsprechend bedient waren die Fans der Knappen, sowohl im Stadion als auch an den TV-Geräten. „Das ist so lächerlich“, „Ein Skandal“, oder „Da habe ich keine Worte mehr“ waren einige der netteren Reaktionen auf die Entscheidung auf dem Feld.

Auch der Videobeweis konnte in diesem Fall nicht eingreifen, da es sich nicht um eine glatte Rote Karte oder ein Tor handelte. Ein Umstand, der die Wut der Königsblauen noch mehr anstachelte. Es half alles nichts. Die Entscheidung stand fest, sodass bei 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 nur noch mit 10 gegen 11 gespielt wurde.