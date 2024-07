FC Schalke 04 mit riskantem Transferplan – geht DAS nach hinten los?

Nach einer mieserablen Zweitliga-Saison ist im Kader des FC Schalke 04 einiges passiert. Die Kaderplaner Marc Wilmots und Ben Manga haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um das Team personell für die Rückkehr in den Aufstiegskampf zu rüsten. Die Arbeit auf dem Transfermarkt scheint abgeschlossen.

Auf manchen Positionen sind echte Coups gelungen. Doch nicht überall hat der FC Schalke 04 nachweisliche Qualität für das erklärte Ziel: das obere Tabellendrittel. Im Mittelfeld müssen sich praktisch alle Spieler erst noch beweisen. Gelingt das?

FC Schalke 04: Wundertüte Mittelfeld

Die Zeit de Leihspieler ist vorbei, jetzt wird bei der angepeilten Kaderwertsteigerung Ernst gemacht. Schalke hat viele entwicklungsfähige Profis verpflichtet, die ihre Qualität in der 2. Bundesliga aber auch schon bewiesen haben. Ron-Thorben Hoffmann gehört zu den Top-5-Torhütern der Liga. In der Abwehr haben Derry Murkin und Thomas Kalas ihre Klasse bereits letzte Saison bei Schalke zeigen können. Gleiches gilt für Anton Donkor in Braunschweig und Adrian Gantenbein in der Schweiz.

Felipe Sanchez wird als echter Transfer-Coup gefeiert, genauso wie die Stürmer Emil Höjlund und Moussa Sylla. Zusammen mit Schlüsselspieler, Kapitän und Hoffnungsträger Kenan Karaman sollen sie vorne wirbeln.

Doch das Mittelfeld des FC Schalke 04 ist eine komplette Wundertüte. Nur ein einziger Spieler konnte in den letzten Jahren beweisen, dass er das Format für den Zweitliga-Aufstiegskampf hat: Paul Seguin. Ron Schallenberg, Lino Tempelmann und Tobias Mohr spielten eine enttäuschende erste S04-Saison. Zweitliga-Klasse zeigten sie zwar vorher – nicht aber in Königsblau. Ebenso wie Dominick Drexler, der den Klub noch verlassen soll.

Keine Garantie im Mittelfeld

Janik Bachmann ist mit Sandhausen und Rostock gleich zweimal in Folge aus dem Unterhaus abgestiegen. Und Max Grüger, Tristan Osmani und Aris Bayindir haben noch keine Minute Profi-Fußball gespielt.

Auch im Mittelfeld sind teils sehr talentierte und teils ausgebildete Profis, die sich auf Schalke zu Leistungsträgern entwickeln könnten. Im Gegensatz zu den anderen Mannschaftsteilen gibt es dafür aber kaum Garantien – und bislang wenig Beweise. Missling diese mutige Transfer-Strategie, könnte das gewaltig nach hinten losgehen. Denn nur mit einem funktionierenden Paul Seguin im Mittelfeld sind auch Abwehr und Angriff aufgeschmissen – und am Ende auch Torwart Ron-Thorben Hoffmann.